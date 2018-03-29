Будем жить и не болеть

Значительное снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и рост заболеваемости раком отмечают в области за последние годы. На прошлой неделе в Новосибирске прошло расширенное заседание министерства здравоохранения региона, на котором медики рассказали, сколько людей страдает опасными болезнями и что нужно сделать, чтобы ситуация изменилась к лучшему.

Региону требуется…

У нас высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний — 653,5 на 100 тысяч населения, что на 11 процентов выше общероссийского показателя. Ситуация с туберкулезом тоже выглядит пугающе. Заболеваемость опасным недугом выше, чем в среднем по России , на 83 процента, а смертность — в два раза. Хотя налицо и явный прогресс: за последние пять лет заболеваемость снизилась почти на 16 процентов, а смертность — на 38,8 процента. Однако появилась нехорошая тенденция: половина заболевших туберкулезом детей имеют возраст от 0 до 4 лет. Причина всплеска инфекции среди малышей — массовый отказ матерей (3 014 человек) от прививок новорожденным. Еще одна трагическая тенденция: за десять минувших лет на 8,9 процента стало больше заболевших раком. Смертность от злокачественных опухолей относительно 2016 года выросла на 1,5 процента. Одним словом, картина вырисовывается сложная. С одной стороны, налицо достижения, с другой — болезни не хотят сдаваться.

Олег Иванинский. — Важнейшие достижения в области охраны здоровья за последние шесть лет — увечилась продолжительность жизни в регионе почти на два года, снизилась смертность с 13,6 до 12,9 на тысячу населения, — отметил в своем выступлении временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Новосибирской области

Глава ведомства напомнил, что руководством страны поставлена амбициозная задача — увеличить продолжительность жизни до 80 лет. Региону требуются новый перинатальный центр и современный онкологический центр, однако наличие таких медучреждений не обеспечит полного и быстрого решения проблем.

— Мы сейчас получаем снижение смертности как результат вложений, сделанных в 2013 году. Наступил новый этап, — подчеркнул Иванинский, добавив, что предстоит большая работа на уровне первичной медицинской помощи.

Недовольных здравоохранением больше, чем недовольных ЖКХ Нынешний год должен стать прорывным с точки зрения позитивных изменений в здравоохранении региона. В соответствии с поручением Президента РФ страна приступает к реализации программы обновления детских поликлиник и поликлинических отделений в больницах. На развитие материально-технической базы в них из федерального бюджета в область поступило около 190 миллионов рублей. На новом уровне должна быть выстроена работа поликлинического звена с внедрением проекта «Бережливая поликлиника» — как более эффективная. По этой модели в Новосибирске в прошлом году работали два учреждения. Принимавший участие в работе коллегии временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников поручил развивать новую модель организации оказания медицинской помощи, разработать план мероприятий по дальнейшему снижению смертности населения. — По некоторым показателям область отстает от средних показателей по России и Сибирскому федеральному округу. Нужно признать, что многие регионы зачастую находятся в том же положении, что и мы, и решают задачи в таких же условиях. По результатам социологических опросов проблемы в сфере здравоохранения население ставит на второе место. Их обгоняет только состояние дорог и транспорта. Даже извечная тема ЖКХ отстала. Это заставляет задуматься, — сказал Андрей Травников.

Помимо укрепления материально-технической базы, строительства социально значимых объектов, одним из ключевых направлений работы, считает Травников, должен стать выход организаций, оказывающих медицинскую помощь, на новый, современный уровень качества. Еще одним приоритетом развития системы здравоохранения должна стать системная работа по формированию здорового образа жизни у широких слоев населения.

ЭТО ВАЖНО

За пять лет в Новосибирской области смертность от туберкулеза уменьшилась с 24,6 до 13,4 на 100 тысяч человек. На учете у фтизиатров состоят 5 660 человек с активной формой туберкулеза, из них 2 501 человек являются бактериовыделителями — другими словами, опасными для окружающих.

КОММЕНТАРИИ

— С 2017 года наш регион участвует в федеральном проекте «Бережливая поликлиника». Площадками стали два терапевтических отделения городской поликлиники № 16 и педиатрическое отделение городской клинической поликлиники № 7. Цель — создание четкого, стандартного процесса для качественного оказания медицинской помощи. Проработали потери времени на уровне регистратуры и приема пациентов, выделили зоны открытой регистратуры, картохранилище, кол-центры, в холлы регистратуры вывели администраторов, определили комфортные места для ожидания в регистратурах. Созданы и работают кабинеты неотложной медицинской помощи, в детской поликлинике появился кабинет здорового ребенка. Рабочие места врача и медсестры организованы по системе 5С, тем самым сокращены потери времени на приеме с 9 до 2 минут. Сократилось время ожидания пациента в очереди с 43 до 12 минут, время нахождения ребенка в поликлинике — в два раза, с 112 до 69 минут. Информатизация процесса забора крови позволила приходить пациентам в указанное время, увеличена пропускная способность с 120 до 150 человек в смену. Сокращены сроки прохождения диспансеризации в возрастной группе от 40 до 53 лет с 5 дней до 1 дня. В 2018 году в приоритетном проекте участвует уже 21 медицинская организация. С 2022 года планируется ввести проект во всем амбулаторном звене региона.

Владимир ВОЙЦИЦКИЙ, главный внештатный специалист-онколог минздрава Новосибирской области, главный врач Новосибирского областного клинического онкодиспансера:

— Существует проблема: отсутствует онкологическая настороженность врачей первичного звена по диагностике и профилактике онкологических заболеваний. Именно к ним, терапевтам, узким специалистам, приходят пациенты, находящиеся на ранних стадиях рака, но пока не знающие об этом. Задача врачей — активно выявлять таких больных. Сколько бы мы ни строили онкологических центров с высокотехнологичной медпомощью, если не будем лечить пациентов с первичной стадией рака, эффекта снижения смертности не получим. Считаю, врачу сначала нужно исключить рак у пациента, а потом все остальные заболевания. В 2018 году перед нами стоят сложные задачи: увеличение выявления злокачественных опухолей на 1-й и 2-й стадиях до 55,5 процента, выявления опухолей на профилактических осмотрах до 23,5 процента, повышение пятилетней выживаемости пациентов до 54,5 процента, снижение летальности до 23,9 процента. Последние два показателя практически выполнены в 2017 году, мы должны их удержать и улучшить. Сейчас на учете в онкодиспансере состоят более 40 тысяч пациентов, практически выздоровевших после нашего лечения. Мы стали лечить лучше, появилась возможность лечить рак 4-й стадии.

Татьяна КУРБЕТЬЕВА, главный внештатный специалист-терапевт минздрава Новосибирской области:

— За последние три года смертность от болезней системы кровообращения снизилась с 770 до 653,5 на 100 тысяч населения. Тем не менее показатели выше, чем в среднем в СФО и России. Госпитализация больных с острым инсультом в первые 4,5 часа происходит всего в 29,3 процента случаев — это меньше, чем в среднем по стране. Есть целый ряд причин этому, одна из них — низкая информированность населения о симптомах заболевания и позднее обращение за медицинской помощью.

Елена ФАСТ , главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции:

— Наш регион находится в ситуации генерализации эпидемического процесса. Для того чтобы его остановить, необходимо, в частности, чтобы 90 процентов населения прошло тестирование на ВИЧ-инфекцию и 90 процентов инфицированных знали о своем ВИЧ-статусе. На это нацелен проект мобильных пунктов, где в прошлом году тесты на ВИЧ прошли 7 тысяч человек. У 2,2 процента из них результат оказался положительным. Это очень высокий показатель. В целом исследованиями на ВИЧ-инфекцию охвачено 24 процента населения. Средний показатель по области — 145 ВИЧ-инфицированных на 100 тысяч населения, в четырех районах региона он выше в полтора раза. Первая строчка в антирейтинге — у Коченевского района: 283,6 ВИЧ-инфицированных на 100 тысяч жителей.