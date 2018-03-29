Д. Миронов порекомендовал строить больше доступного жилья для ярославцев

Д. Миронов порекомендовал строить больше доступного жилья для ярославцев.

Об этом стало известно на заседании правительства в среду, 28 марта. Губернатор отметил странное соотношение между объемами введенного в эксплуатацию жилья и приобретенного жилья. Дмитрий Миронов уверен, что рынок элитных квартир в Ярославле заполнен, чего не скажешь о дешевых и более доступных вариантах.

До конца 2017 года застройщики не смогли продать более 5,5 тысяч квартир в новых домах. Мэр Ярославля Владимир Слепцов рассказал, что в январе — марте этого года объем строительства увеличился на 11% по сравнению с началом 2017. Однако ситуация с продажей зависит от инвестиционной привлекательности проекта и покупательской способности ярославцев.

При этом губернатор отметил, что ориентироваться в ценах надо на людей.