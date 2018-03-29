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Д. Миронов порекомендовал строить больше доступного жилья для ярославцев
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Д. Миронов порекомендовал строить больше доступного жилья для ярославцев 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Д. Миронов порекомендовал строить больше доступного жилья для ярославцев.
Об этом стало известно на заседании правительства в среду, 28 марта. Губернатор отметил странное соотношение между объемами введенного в эксплуатацию жилья и приобретенного жилья. Дмитрий Миронов уверен, что рынок элитных квартир в Ярославле заполнен, чего не скажешь о дешевых и более доступных вариантах.
До конца 2017 года застройщики не смогли продать более 5,5 тысяч квартир в новых домах. Мэр Ярославля Владимир Слепцов рассказал, что в январе — марте этого года объем строительства увеличился на 11% по сравнению с началом 2017. Однако ситуация с продажей зависит от инвестиционной привлекательности проекта и покупательской способности ярославцев.
При этом губернатор отметил, что ориентироваться в ценах надо на людей.
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