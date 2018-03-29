Из «Сан Сити» по тревоге вывели покупателей

Утром 29 марта из торгового центра в МФЦ «Сан-сити» вывели людей — в здании прошла учебная эвакуация.

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