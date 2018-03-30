Буйный водитель въехал в три автомобиля на парковке у «Сан Сити»

Днём 30 марта в Новосибирске на парковке у МФЦ «Сан Сити» случилось ДТП — «Тойота Премио» собрала на парковке три автомобиля.

22-летний водитель ехал по парковке бизнес-центра со стороны Сибиряков-Гвардейцев в сторону Ватутина, рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков

«Не справился с управлением, совершил столкновение сначала с автомобилем «Шевроле Лачетти», далее с двумя автомобилями «Тойота Клюгер» и «Тойота Королла»», — описал происшествие Савченков. По его информации, водитель, попавший в ДТП, вёл себя буйно, у него были признаки опьянения.

На месте находится экипаж ДПС, инспекторы выясняют обстоятельства, пострадавших нет.

ДТП с более серьёзными последствиями случилось сегодня на Ипподромской возле «Ауры» — четырёх человек увезли в больницу.