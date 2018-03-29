Ненужное жилье: новые квартиры в Молдове простаивают без хозяев

Молдове дешевеет недвижимость. За последний год цены на квартиры в Кишиневе упали на 5%. В столице строят новые дома, но спрос на них нестабильный. После сдачи в эксплуатацию часть квартир в новостройках пустует. С чем это связано, выяснила корреспондент телеканала «МИР 24» Елена Кирка

Александру Лупушор и собака Шипа осваиваются в новой квартире. Квадратные метры в новостройке хозяин взял в рассрочку на пять лет. Вкладывать все сбережения в ипотеку не стал, решил потратить на ремонт.

«На тот момент не было всей суммы, чтобы купить квартиру. Долго искали, приценивались. Предложения на кредиты по недвижимости стоили очень дорого, потому что на рынок был нестабильным. Нам предложили ипотеку с начальной ставкой 30%. Это был самый выгодный вариант», — рассказал владелец квартиры.

Недостатка в предложениях на рынке недвижимости сейчас нет. Но покупатели приобретать квартиры не спешат, несмотря на низкие цены. Квадратный метр в домах старого фонда в среднем стоит 750-800 долларов, новостройки — чуть дороже.

«Дом сдаем в сентябре. Полтора месяца назад начали продавать квартиры, продали уже 30% квартир. Конечно, зимой продаются сложнее, чем летом. К концу срока непроданными остаются 10-20% квартир. Обычно это большие метражи. Малометражки с двумя комнатами от 55 до 65 квадратных метров всегда пользуются спросом», — отметил агент по продажам Станислав Крамчининов.

Как выбрать жилье?

Ответы на квартирный вопрос

Продажи квартир падают из-за отсутствия регулирования на рынке, считают эксперты. Дома строят, но спрос при этом не учитывается. Усложняет ситуацию и низкое качество жилья — вторичка не располагает современной инфраструктурой. Той же проблемой страдают новостройки.

«Нужно не продавать то, что построили, а строить то, что продается. Это аксиома. Создайте условия для проживания, и тогда люди начнут брать квартиры», — считает эксперт по недвижимости Дмитрий Тарабуркэ.

Серьезного обвала цен на квартиры в ближайшее время не произойдет, говорят специалисты. Информация на рынке недвижимости, по их мнению, сильно искажена.

Один из громких случаев строительной аферы произошел год назад. Застройщик объявил себя банкротом. В результате более ста семей остались без денег и жилья.

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