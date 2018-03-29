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Строители заплатят за порчу сельхозземель в Краснозерском районе больше миллиона
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Строители заплатят за порчу сельхозземель в Краснозерском районе больше миллиона 

Все новости Новосибирской области 24 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Пока вытаскивали старую трубу, уничтожили слой почвы на двух участках. По оценкам специалистов ветеринарной лаборатории, показатели плодородия почвы снизились на 60%. За проведение работ Россельхознадзор оштрафовал организацию на миллион 320 тысяч рублей, еще 65 тысяч строители заплатят за нарушение Земельного кодекса.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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