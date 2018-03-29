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Власти рассказали, какие соцобъекты появятся в новых кварталах Барнаула
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Власти рассказали, какие соцобъекты появятся в новых кварталах Барнаула 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
В восьми новых кварталах Барнаула по поручению губернатора будут строить помимо жилых домов и социальные объекты.
Александр Карлин заявил, что «необходимо рассматривать каждый объект жилищного строительства в аспекте удовлетворения потребностей людей в социальных благах». Все решения в данном направлении стоит принимать в начале строительства и учитывать это при выдачи соответствующих разрешений.
Так, уже зарезервированы площадки под строительство восьми школ, трех поликлиник и девяти детских садов в новых кварталах. Как сообщил глава города Сергей Дугин, они появятся рядом с высотками общей площадью более 1,5 млн кв.м.
За счет средств федеральной программы в новых микрорайонах появились шесть детских садов две школы. Также готовятся проекты пяти детских садов в микрорайонах 2006а, 2011, 2009, 2023, в с. Власиха. К 2020 году их намерены ввести в эксплуатацию. В Индустриальном районе в ближайшие годы появится поликлиника и станция скорой помощи.
На стадии строительства находятся школы в микрорайонах 2006а и 2008. В этом году начнут строить образовательное учреждение и в квартале 2023.
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