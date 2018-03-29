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Трем районам Приморья добавят средства на защиту от паводков
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Трем районам Приморья добавят средства на защиту от паводков 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Средства будут направленных в три района, подавших заявки на участие в этих работах на условиях софинансирования. При этом 80% работ будут оплачены из краевого бюджета и 20% — из муниципальных бюджетов.
Так, 2,4 миллиона рублей будут направлены Октябрьскому району, 2,9 миллиона рублей — Спасскому городскому округу, 3,2 миллиона рублей — Горноключевскому городскому поселению Кировского района.
«На эти средства будет выполнено проектирование гидротехнических сооружений», — отметил директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Александр Коршенко.
Напомним, департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды в этом году разработал проектную документацию для проведения работ на 20 водных объектах. Общий объём финансирования составит 168,5 миллиона рублей. В крае активизирована работа по строительству новых объектов инженерной защиты от наводнений, реализация которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.
Так, уже разработана проектно-сметная документация по четырём объектам инженерной защиты от наводнений: в селах Рощино и Вострецово Красноармейского района, в селах Новомихайловка и Шумный Чугуевского района, в Лесозаводске. В стадии проектирования находятся еще семь объектов по инженерной защите от наводнений со сроками завершения в 2018-2019 годах: в Дальнегорске, посёлке Милоградово Ольгинского района, посёлке Терней и четыре объекта в Уссурийске. Предварительная стоимость проектируемых объектов составит 2,5 миллиарда рублей.
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