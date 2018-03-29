Трем районам Приморья добавят средства на защиту от паводков

Средства будут направленных в три района, подавших заявки на участие в этих работах на условиях софинансирования. При этом 80% работ будут оплачены из краевого бюджета и 20% — из муниципальных бюджетов.

Так, 2,4 миллиона рублей будут направлены Октябрьскому району, 2,9 миллиона рублей — Спасскому городскому округу, 3,2 миллиона рублей — Горноключевскому городскому поселению Кировского района.

«На эти средства будет выполнено проектирование гидротехнических сооружений», — отметил директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Александр Коршенко.

Напомним, департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды в этом году разработал проектную документацию для проведения работ на 20 водных объектах. Общий объём финансирования составит 168,5 миллиона рублей. В крае активизирована работа по строительству новых объектов инженерной защиты от наводнений, реализация которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.