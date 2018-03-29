Мнение профи: 8 особенностей ремонта в новостройке

Вы получили долгожданные ключи от квартиры в новом доме и задумались о ремонте. Как его лучше сделать, какие материалы выбрать, с чего начать — это лишь малая часть вопросов, которые могут возникнуть. Чтобы облегчить вам задачу, вместе с профи рассказываем об особенностях ремонта в новостройке.

Многие владельцы новых квартир ошибочно считают, что перед началом ремонта необходимо дать дому некоторое время на возможные усадки. Дело в том, что усадка существенно влияет на конструкции из древесины в связи с некоторыми особенностями ее свойств и почти незаметна в конструкциях из железобетона или кирпича. Поэтому ждать «подходящего момента» для начала ремонта нецелесообразно.

Но есть важный момент, на который должен обратить внимание обладатель квартиры в новостройке: качество утепления квартиры — наличие щелей между окнами и стенами, не промерзают ли внешние углы комнат. Сделать это возможно в первую же зиму.

Чтобы начать ремонт, необходимо тщательно спланировать все его этапы, определиться с планировкой, дизайном и наполнением квартиры. Это позволит вам точно рассчитать свой бюджет и в дальнейшем не переплачивать за отделочные материалы.

В зависимости от типа дома и управляющей компании вам понадобятся инженерные проекты, которые смогут подтвердить законность ремонта и согласование перепланировки. Планы расположения коммуникаций, новых проемов в стенах и переноса перегородок должны быть сделаны специалистами в соответствии с существующим законодательством и строительными нормами — чтобы не нанести ущерб дому и живущим в нем людям. Подумайте об этом заранее и подготовьте весь пакет необходимых документов.

На этом этапе важно учесть площадь возводимых и ремонтируемых конструкций, расход отделочных материалов — это позволит вам рассчитать примерное количество закупаемого материала. Если есть потребность в создании дополнительной тепло— и звукоизоляции, то монтаж межкомнатных перегородок и облицовок из гипсокартона в комбинации с минеральной ватой — самое оптимальное по цене и качеству решение на сегодняшний день.

Бетонные перекрытия между этажами зачастую имеют значительные перепады высот и шероховатую поверхность. Чтобы исправить эти недочеты, используйте стяжку — она поможет выровнять пол. Если ее выполнил застройщик, внимательно изучите поверхность на предмет наличия трещин. Грамотно выполненная стяжка при ходьбе не должна издавать глухих звуков, которые свидетельствуют о наличии в ней пустот.

В отличие от стяжки на привычном цементно-песчаном растворе, заливка и высыхание которой займет около 2 недель, использование самовыравнивающихся быстротвердеющих смесей позволит вам без особых затрат начать укладку напольных покрытий уже через несколько суток, а в некоторых случаях — через несколько часов.

Если стяжка отсутствует, либо имеет множество трещин, и вы ее демонтируете — используйте универсальный наливной пол weber.vetonit fast 4000 или комбинацию из базового ровнителя weber.vetonit 5000 с финишным слоем из weber.vetonit 3000. Если стяжка, выполненная застройщиком, недостаточно прочная, но вы не хотите иметь дело с демонтажными работами — устройте поверх старой стяжки наливной пол материалом weber.vetonit 4350 с обязательным армированием стекловолоконной сеткой weber.floor 145. По желанию стяжку можно «доукомплектовать» системой «теплый пол», а также звуко— и теплоизоляционными минераловатными утеплителями.

Если вы купили квартиру с оштукатуренными стенами, проверьте их на наличие неровностей: обнаружить их вам поможет простой уровень либо прямая длинная рейка. Отклонение поверхности от вертикали на отрезке в 1 м не должно превышать 1 мм. Чтобы скрыть неровности поверхности, можно воспользоваться пластичными гипсовыми штукатурками (они дешевле цементных): к примеру, штукатуркой weber.vetonit profi gyps: она способна выровнять перепады до 50 мм за один слой.

Грамотное выполнение работ по раскладке труб коммуникаций позволит вам в будущем избежать их засора и прорывов, последующего затопления соседей, а также неравномерного отопления помещений. Оптимальный вариант для системы отопления — коллекторная система из сшитого полиэтилена. Трубы в ней прокладываются напрямую (чаще всего — в стяжке пола, либо в специальном мате утеплителя) от коллекторного узла к отопительному прибору, исключая множественные соединения. Ведь золотое правило любой системы из труб: меньше соединений — меньше протечек.

После приобретения квартиры в новостройке первым делом обратите внимание на схему разводки электрики. Застройщики в основном отдают предпочтение более надежной однолинейной схеме, в которой к каждому прибору-потребителю ведется независимый провод (без распаячных коробок) от подходящего по параметрам автомата в электрощитке. Если вы обнаружили, что в вашем доме не однолинейная схема, — рекомендуем ее переделать перед выполнением любых отделочных работ и заливкой пола. Это поможет вам избежать множество проблем в будущем.

Купив квартиру в новостройке, многие владельцы задаются вопросом: как рассчитать примерный бюджет на ремонт и с чего начинать работы. На эти вопросы мы попросили ответить эксперта Тимура Абдрахманова.

1. Каким образом и где можно выполнить предварительный расчет материалов для ремонта?

Если у вас нет дизайн-проекта, но есть свободное время, найдите подрядчика, который выполнит точный обмер помещений. Результаты обмера разошлите в несколько отделочных компаний. Обязательно решите, из какого материала будут стены — ГКЛ или блоки, будет покраска или обои.

Получив просчеты, вы всегда можете самостоятельно проверить адекватность ценообразования. Цена складывается из стоимости работ и расходных материалов. По работам вы быстро увидите разницу в количестве и стоимости часов. А вот стоимости материалов сравнить будет сложнее — компании могут работать с разными брендами. В таком случае посмотрите на сайте поставщика стоимость смесей и их нормы расхода.

2. Какая последовательность работ по полу и стенам?

Сначала возводим перегородки из блоков или ГКЛ. Далее грунтуем стены: не забывайте про эту стадию, чтобы штукатурка потом не отслаивалась. Затем устанавливаем маяки при помощи лазерного уровня и штукатурим стены. Качество работы оценивается по ровности поверхности: для этого во время приемки работ правило или уровень прикладывают к стенам по диагонали — так проще всего обнаружить бугры и впадины. Затем идет шпаклевка (не забудьте на этом этапе вынуть маяки). После этого этапа можно красить стены. На полы сначала нужно нанести грунтовку глубокого проникновения, и только потом приступать к стяжке.