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Рынок недвижимости Сургута в 2018 году
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Рынок недвижимости Сургута в 2018 году 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Я уже писала немного про сургутский рынок недвижимости после проведённого риэлторской компанией «Этажи» пресс-ланча. Я даже сходила и познакомилась с первым в УрФо коммьюнити-центром «Новых ключей». Теперь же хотелось бы подвести итог и на этом закрыть тему, лишь изредка любуясь снимками строящихся объектов блогера Евгения Ярового.
На январь 2018 года объёмы предлагаемой к покупке первички по-прежнему будут выше, чем вторички. Это вовсе не критично для Сургута, потому что в 2017 году её и так стало больше на 3%.
Средняя цена по итогам января 2018 года на сургутском первичном рынке — 63 000 руб., на вторичном — 71 000 руб. за квадратный метр.
Люди стали покупать квартиры в новостройках. В сравнении с 2016 годом — примерно на 13%. Почему? Потому что дешевле. И хотя Ханты-Мансийский автономный округ в тройке лидеров российских субъектов по доступности семейной ипотеки (после ЯНАО и Чукотского АО), стоимость жилья всё же остаётся достаточно высокой, а в ближайшие пять месяцев и вовсе увеличится.
Интересно, что большим спросом пользуется первичка Северного жилого района, на втором месте — Восточный район Сургута.
Что касается вторичного жилья, то спросом пользуются квартиры в домах этих двух временных периодов застройки: 80-е и 2000-2010-е годы.
Ипотечные ставки в Югре будут заметно снижаться.
По прогнозам 2019 года, она сможет составить менее 7%.
А теперь вернёмся к нововведениям Сургута.
«Новые ключи» утверждают, что они подписывали первое в Югре концессионное соглашение по реконструкции парка. Тут, конечно, нужно задать вопрос — к чему относится слово «первое»: к парку или концессионке, потому что в последнем случае Сургутский район также говорит о первенстве.
Их соседский центр — задаёт тон всем остальным застройщикам, ведь теперь необходимо не только организовывать дворовое пространство и помогать жителям раскрывать их творческий потенциал, предоставляя им все условия для самореализации, но и заниматься глубинными исследованиями, устраивать воркшопы и фестивали!
А ёмкость коммерческой недвижимости — 5000 квадратных метров, притом под офисы они готовы отдать пятую часть.
Теперь пройдёмся по второму строительному гиганту — «Северным Строительным Технологиям».
Конечно, строить в семи окружных городах и при этом выдерживать объёмы продаж позапрошлого года — почётно. При этом они сейчас запустили сразу четыре новых проекта, в которых есть дворы без машин, входы в подъезд без ступенек и улучшенная шумоизоляция — что важно невероятно, так как «СибПромСтрой» набил всем жителям своих домов «комплекс громких соседей».
Как утверждает директор по продажам и маркетингу Сергей Муштаев, они так же организовывают мероприятия для жильцов и после продажи квартиры не теряют с ними связь. Тому пример — шумные события прошлого года, которые проходили на бульваре «Четырёх сезонов» (правда, не радующие жителей соседних домов, выбравших свои квартиры специально в тихом месте города).
Перспективы радужные, жильё становится всё доступнее, предлагаю всем грамотным людям срочно переезжать в Югру.
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