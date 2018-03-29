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Вместо ветхих домов — комфортная инфраструктура. Как в центре Перми расселяют аварийки
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Вместо ветхих домов — комфортная инфраструктура. Как в центре Перми расселяют аварийки 

59.ru 59 минут назад
Фото: 59.ru
В ближайшие годы власти Перми планируют решить проблему аварийного жилья в центре города. О том, как сейчас идет работа по расселению и сносу ветхих домов в Ленинском районе рассказал 59.ru замглавы района Александр Власов.
В Перми сейчас порядка 700 домов признаны аварийными. Около 60 из них находятся в центре города — в Ленинском районе. Это дома в начале улицы Екатерининской, на улице Монастырской и Пушкина. Их расселение находится в приоритете у городских властей.
Места расположения аварийных домов в центре Перми
— Сейчас в Ленинском районе не осталось больших кварталов с аварийным жильем, в основном ветхие дома расположены точечно, — объяснил 59.ru замглавы Ленинского района Александр Власов. — Очень проблемный квартал — Попова, Монастырская, Окулова. Там остались дома, которые признаны аварийными. Они все находятся в городской программе по расселению, но, к сожалению, идут суды с собственниками. У нас дома остались в квартале, ограниченном улицами Екатерининской, Сибирская, 25 Октября, Пермская. Много домов осталось вдоль рынка на улице Пушкина, но там большинство частных домовладений.
В этом году власти города определились судьбой двух кварталов в микрорайоне Разгуляй. Это кварталы №116 и 117. Жильцов аварийных домов здесь расселяют за счёт бюджета, а расходы власти планируют окупить за счёт продажи площадок инвесторам.
Первые дома в этом году начали сносить в Разгуляе
— В Ленинском таких крупных кварталов с аварийным жильем, как например №116 и 117 не осталось, — уточнил Александр Власов. — Постепенно дома в них расселяются. В дальнейшем эти кварталы не то чтобы будут продаваться застройщикам, возможно часть земли будет использовано под строительство социальных объектов. Поэтому планы еще будут обсуждаться. Цель — не просто продать пустой земельный участок, а создать на нем комфортную инфраструктуру.
Расселение жителей в Разгуляе в этом году началось с домов по адресу Екатерининская 9 и 9в. Кроме того, расчистка территории от аварийного жилья началась в квартале №114. Здесь застройщик планирует построить жилой дом в историческом архитектурном стиле.
Александр Власов: «Сейчас в Ленинском районе не осталось больших кварталов с аварийным жильем, в основном ветхие дома расположены точечно»
— Сегодня все расселенные за муниципальные деньги дома в районе снесены, — рассказал Александр Власов. — Так, в выходные был произведен снос дома по Екатерининской, 9. Жильцов этого дома полностью расселили, предоставили им жилье и произведи снос. Следующий по плану — снос дома по адресу Екатерининская, 9в. Сейчас там продолжается расселение — там проживает еще несколько семей и уже в ближайшем будущем этот дом снесут.
Кроме муниципалитета, аварийное жилье расселяют инвесторы. Застройщики действуют двумя путями: покупают земельный участок на конкурсе или самостоятельно выкупают все доли в аварийных домах и становятся владельцем земельного участка.
В квартале №114 аварийные дома сносит инвестор
— В городе проводятся масштабные работы по комплексной застройке территории, — пояснил замглавы района. — Когда какой-то определённый участок застройщик покупает на конкурсе, заходит на территорию, предоставляет жильцам новые помещения. Тем самым освобождается аварийный жилой фонд и только после этого дома сносит. Так, прошедшей зимой застройщик «Ива-строй» зашел в квартал, ограниченный улицами Попова, Монастырская, Окулова, и расчистил территорию под застройку. Еще существует один вариант, когда застройщики выкупают у частных лиц доли в жилом фонде, становясь полностью владельцами квартир в жилом доме и земельного участка возле него.
Подробнее о том, какие усилия прилагает мэрия для решения проблемы аварийного жилья в городе, читайте в нашем материале.
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