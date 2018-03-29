В Перми на месте аварийных домов на улице Екатерининской построят жилье комфорт-класса

Застройщик «Мегаполис» начал расчистку квартала № 114, ограниченного улицами Екатерининской, Пермской, Ленина, Клименко. В планах компании построить на этом месте жилые дома комфорт-класса.

Расчистка квартала № 114 началась с расселенных домов на улице Екатерининской. Накануне один из домов был снесен строительной техникой. Остальные дома застройщик планирует снести за свой счет в течение года.

На улице Екатерининской снесли аварийный дом — Мы сейчас находимся в самой начальной стадии и разрабатываем концепцию проекта, — пояснили 59.ru в компании «Мегаполис» (реализует проекты жилых домов «Губерния» и «Онегин»). — Это будет жилой квартал в рамках разрешенной высотности. Мы стремимся к тому, чтобы этот объект был выполнен в историческом архитектурном стиле.

Застройщик планирует расчистить квартал от ветхих домов в 2018 году

В компании добавили, что запланированные к строительству дома будут относиться к комфорт-классу. Реализация проекта намечена на 2019 год.