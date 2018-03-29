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В Перми на месте аварийных домов на улице Екатерининской построят жилье комфорт-класса
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В Перми на месте аварийных домов на улице Екатерининской построят жилье комфорт-класса 

59.ru 33 минуты назад
Фото: 59.ru
Застройщик «Мегаполис» начал расчистку квартала № 114, ограниченного улицами Екатерининской, Пермской, Ленина, Клименко. В планах компании построить на этом месте жилые дома комфорт-класса.
Расчистка квартала № 114 началась с расселенных домов на улице Екатерининской. Накануне один из домов был снесен строительной техникой. Остальные дома застройщик планирует снести за свой счет в течение года.
На улице Екатерининской снесли аварийный дом  — Мы сейчас находимся в самой начальной стадии и разрабатываем концепцию проекта, — пояснили 59.ru в компании «Мегаполис» (реализует проекты жилых домов «Губерния» и «Онегин»). — Это будет жилой квартал в рамках разрешенной высотности. Мы стремимся к тому, чтобы этот объект был выполнен в историческом архитектурном стиле.
Застройщик планирует расчистить квартал от ветхих домов в 2018 году
В компании добавили, что запланированные к строительству дома будут относиться к комфорт-классу. Реализация проекта намечена на 2019 год.
Ранее власти Перми определились с судьбой двух соседних кварталов: № 117 (ограничен улицами Островского, Достоевского, Клименко и Екатерининской) и № 116 (ограничен Екатерининской, Клименко, Достоевского и Парковой). Жильцов аварийных домов будут расселять за счёт бюджета. Окупить расходы власти планируют за счёт продажи площадок инвесторам.
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