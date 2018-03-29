Новые ежедневные автобусные рейсы из Москвы в Рыбинск запустят 30 марта с автостанции «ВДНХ»

Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс». «Перевозчик ООО «ФИНВАЛ» сообщает об открытии с 30 марта 2018 г. рейсов по маршруту Москва-Рыбинск. Рейсы отправляются из Москвы с автостанции «ВДНХ» ежедневно в 07:00», — говорится в сообщении. Уточняется, что стоимость проезда для взрослых составит до Сергиева Посада — 220 руб., до Углича — 750 руб., до Рыбинска — 1 тыс. руб., для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) — 50% от стоимости проезда для взрослых. Стоимость провоза единицы багажа — 100 руб.