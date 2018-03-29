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Новые ежедневные автобусные рейсы из Москвы в Рыбинск запустят 30 марта с автостанции «ВДНХ»
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Новые ежедневные автобусные рейсы из Москвы в Рыбинск запустят 30 марта с автостанции «ВДНХ» 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
Фото: k1news.ru
Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«Перевозчик ООО «ФИНВАЛ» сообщает об открытии с 30 марта 2018 г. рейсов по маршруту Москва-Рыбинск. Рейсы отправляются из Москвы с автостанции «ВДНХ» ежедневно в 07:00», — говорится в сообщении.
Уточняется, что стоимость проезда для взрослых составит до Сергиева Посада — 220 руб., до Углича — 750 руб., до Рыбинска — 1 тыс. руб., для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) — 50% от стоимости проезда для взрослых. Стоимость провоза единицы багажа — 100 руб.
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