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Бизнес-центр загорелся в Москве
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Бизнес-центр загорелся в Москве 

Деловая газета «Взгляд» 14 часов назад
С помощью автоматической системы пожаротушения в среду было ликвидировано небольшое возгорание в бизнес-центре на севере Москвы, сообщили в столичном главке МЧС.
Отмечается, что в торгово-офисном комплексе на улице Снежной в районе Свиблово загорелся вентилятор, передает ТАСС.
Площадь возгорания составила 0,5 кв. метра. Очаг был ликвидирован автоматической системой пожаротушения.
В бизнес-центре сработала система оповещения, после чего из здания эвакуировали около 270 человек.
Пострадавших нет, добавили в МЧС.
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