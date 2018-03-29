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Спасатели ликвидировали пожар площадью 500 квадратных метров на юго-востоке столицы
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Спасатели ликвидировали пожар площадью 500 квадратных метров на юго-востоке столицы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В ходе тушения произошло обрушение кровли здания на площади 300 квадратных метров.
Крупный пожар в ангаре на 2-ом Вязовском проезде ликвидирован, пострадавших нет. Ведется проливка конструкций.
— Принятыми мерами в 01:26 пожар локализован, а в 01:45 ликвидирован на площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте работали 25 единиц техники и 89 человек личного состава, — сообщили в столичном управлении МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что на вызов о пожаре, которому был присвоен ранг 1-бис, выехали 42 спасателя и 11 единиц техники. Позднее число работавших на месте спасателей и техники было увеличено вдвое.
Принятыми мерами в 01.26 пожар локализован, а в 01.45 ликвидирован на площади 500 кв.м. по адресу: 2-й Вязовский проезд, д.10 Пострадавших нет.
— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 28 марта 2018 г.
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