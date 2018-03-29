Площадь обрушения кровли горящего ангара у станции метро «Рязанский проспект» составляет 300 кв. м., сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Площадь обрушения в ангаре во Вязовском проезде, дом 10 увеличилась со 150 до 300 квадратных метров
— собеседник агентства.
По словам источника агентства, интенсивное горение удалось сбить, сейчас спсатели тушат огонь с четырех стволов на подъемниках и пяти с земли.
Также он утверждает, что площадь пожара составляет 500 кв.м., хотя ранее в МЧС сообщили сначала о возгорании на площади 800 кв.м., позднее ведомство уточнило, что огонь распространился лишь на 400 кв.м.
Как сообщил корреспондент «Интерфакса», над горящим ангаром поднимается густой столб черного дыма, периодически раздаются хлопки.