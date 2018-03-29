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Туристские информационные центры будут оказывать услуги юридическим лицам
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Туристские информационные центры будут оказывать услуги юридическим лицам 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Туристские информационные центры будут сотрудничать не только с физлицами, но и с туроператорами и турагентствами. Соответствующие поправки в Закон «Об основах туристской деятельности» в третьем, окончательном чтении Госдума планирует принять на пленарном заседании 29 марта.
Законопроект, разработанный Московской областной думой, направлен на более эффективное продвижение продуктов внутреннего и внешнего туризма. В документе предлагается изложить в новой редакции определение туристского информационного центра.
В рамках действующего законодательства такие центры обязаны информировать только физических лиц. Но на практике до 70 процентов услуг они оказывают юридическим лицам — туроператорам, региональным туристским центрам.
Сегодня вся эта деятельность находится вне поля действия Закона «Об основах туристской деятельности». По мнению главы Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаила Дегтярева, после принятия документа туроператоры и турагентства смогут использовать возможности туристских центров для продвижения своих продуктов.
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