Туристские информационные центры будут оказывать услуги юридическим лицам

Туристские информационные центры будут сотрудничать не только с физлицами, но и с туроператорами и турагентствами. Соответствующие поправки в Закон «Об основах туристской деятельности» в третьем, окончательном чтении Госдума планирует принять на пленарном заседании 29 марта.

Законопроект, разработанный Московской областной думой, направлен на более эффективное продвижение продуктов внутреннего и внешнего туризма. В документе предлагается изложить в новой редакции определение туристского информационного центра.

В рамках действующего законодательства такие центры обязаны информировать только физических лиц. Но на практике до 70 процентов услуг они оказывают юридическим лицам — туроператорам, региональным туристским центрам.