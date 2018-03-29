В Москве загорелся ангар

В столичном районе Рязанский произошло возгорание ангара, сообщается в твиттере МЧС Москвы.

"28 марта 2018 года в 23:54 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: 2-й Вязовский проезд, д.10. Приступили к тушению пожара в ангаре на площади 800 кв.м", — сообщается в официальном твиттере МЧС.

В другом сообщении отмечается, что возгорание происходит на площади 400 кв.м. Данных о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожарные спасли пять человек на юго-востоке Москвы.