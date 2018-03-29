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В Москве загорелся ангар
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Москве загорелся ангар 

Газета.Ru 15 минут назад
Фото: Газета.Ru
В столичном районе Рязанский произошло возгорание ангара, сообщается в твиттере МЧС Москвы.
"28 марта 2018 года в 23:54 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: 2-й Вязовский проезд, д.10. Приступили к тушению пожара в ангаре на площади 800 кв.м", — сообщается в официальном твиттере МЧС.
В другом сообщении отмечается, что возгорание происходит на площади 400 кв.м. Данных о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что пожарные спасли пять человек на юго-востоке Москвы.
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