В России изменён порядок проведения собрания дольщиков сельхозземель

Кворум общего собрания дольщиков земель сельскохозяйственного назначения увеличился с 20 до 50 процентов от числа собственников. Соответствующий закон вступил в силу 29 марта.

Если кворум достигнут не будет, то повторное общее собрание с той же повесткой дня, согласно поправкам, можно провести, если на нём присутствует не менее 30 процентов от общего числа участников долевой собственности.

Документом также установлено, что собрание участников долевой собственности на участок вправе принимать решения только по вопросам, которые включены в повестку дня. Изменять её оно не вправе. Кроме того, не допускается включение в повестку вопросов об условиях аренды участка, находящегося в долевой собственности, установлении частного сервитута в отношении него, а также о заключении соглашения об изъятии недвижимого имущества, если решение по ним принято менее трёх месяцев назад.

Также в соответствии с законом орган местного самоуправления обязан размещать протокол общего собрания на своём сайте в Интернете и на информационных щитах, расположенных на территории муниципального образования по месту расположения земельного участка не позднее чем через 10 дней после даты проведения собрания.

Президент подписал закон 29 декабря 2017 года.