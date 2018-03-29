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За год в Костромской области открылось больше 900 частных компаний
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

За год в Костромской области открылось больше 900 частных компаний 

k1news.ru 52 минуты назад
Фото: k1news.ru
За 2017 год в регионе открылось 930 частных компаний, сообщает пресс-служба губернатора Костромской области. Из них 315 в сфере торговли, 130 обрабатывающих производств, остальные связаны с предоставлением услуг (общепит, парикмахерские, гостиницы).
За счет открытия новых частников на 6,5% вырос процент налоговых отчислений в консолидированный бюджет области, подобных показателей не было с 2015 года, отмечают статистики. Вместе с этим, предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения, увеличили отчисления на 11,9%, поступления с бизнесменов, применяющих патентную систему налогообложения, возросли на 9% по сравнению с 2016 годом.
В 2017 году мерами господдержки (консультация, финансовая, имущественная помощь) решили воспользоваться 2, 5 тыс. частников, это в 3,3 раза больше, чем в 2016 году.
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