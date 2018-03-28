Как сдать квартиру болельщикам ЧМ-2018

Москве выпустили памятку для горожан, которые хотят заработать, сдавая квартиры футбольным болельщикам, — их столица ждет уже в июне. Если площадь позволяет, помех горожанам чинить никто не будет. Но чтобы сами они не столкнулись с массой неразрешимых проблем, нужно соблюдать некоторые правила, которые и перечислены в памятке. Внимательно изучил эти полезные советы и корреспондент «РГ».

Операция «Гостеприимство»

Собственно, сам текст памятки применим не только к Москве, но и к любому другому городу России , который также будет принимать футбольные матчи в рамках чемпионата мира. Разработали памятку в федеральном агентстве по туризму, а в Москве планируют разместить ее на информационных стендах более чем в двухстах учреждениях, а также райуправах.

Ожидается, что столица привлечет больше всего туристов и болельщиков, ведь два ее стадиона — «Лужники» и "Спартак" — примут восемь матчей группового этапа и еще четыре в плей-офф, включая матч открытия и финал. «В преддверии чемпионата мира в столице ожидается повышенный спрос на аренду жилья, — прогнозирует руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев . — Сейчас туристы активно бронируют гостиницы по всему городу, а свободных номеров в центре на период проведения мундиаля практически не осталось. Многим болельщикам удобнее арендовать квартиру в центре, нежели искать отели в других округах или в Московской области ».

Примечательно, что для квартир, в отличие от гостиниц, нет максимальной ценовой планки, за превышение которой грозят штрафы. Однако завышать цену все-таки не рекомендуется — на необоснованно дорогие апартаменты вряд ли найдутся клиенты. «Самый эффективный способ найти арендатора — опубликовать объявление в Интернете на одном из популярных сервисов бронирования, — отмечает Гуляев. — К нему рекомендуется приложить фотографии квартиры. В дальнейшем это поможет избежать возможных разногласий с арендатором. А вот заключить договор аренды и составить опись имущества, находящегося в квартире, необходимо».

Семь пунктов

Всего в памятке для желающих сдавать жилье семь пунктов. Первый из них говорит о том, что заниматься этим может только собственник квартиры, а если их несколько, то нужно согласие всех.

Предлагать свои услуги действительно лучше всего через специализированные сайты. Да, они зачастую берут комиссию, но зато и выступают регулятором между арендатором и владельцем жилья, проверяя и тех и других на благонадежность, давая возможность ставить оценки и оставлять отзывы.

Еще нужно быть готовым к тому, что сдача квартиры в аренду на долгий срок существенно отличается от кратковременного приема гостей. В последнем случае необходимо каждый раз проводить уборку после выезда арендаторов, встречать новых, постоянно быть на связи. Это куда сложнее, чем сдавать квартиру одной и той же семейной паре на протяжении многих лет. Но и доходы здесь, конечно, ощутимо выше.

Свободных гостиничных номеров в центре Москвы на время мундиаля почти не осталось

Чтобы не лишиться их, следует содержать квартиру в хорошем состоянии, иначе плохие отзывы быстро лишат вас клиентуры. Помимо поддержания чистоты нужно оснастить апартаменты элементарной бытовой техникой, постельным бельем, решить проблемы с коммуникациями, если они есть. Неисправная розетка, к примеру, может не только подпортить отдых арендаторам, но и привести к печальным последствиям вроде пожара.

Нелишним будет предупредить о том, что вы сдаете жилье, участкового, а также соседей. И если у участкового стоит взять его номер телефона, то соседям нелишне оставить свой, чтобы они всегда могли пожаловаться, к примеру, на шумных арендаторов.

В квартире лучше всего оставить распечатанный листок с рекомендациями на русском и как минимум английском языках. Там можно кратко изложить правила, сообщить пароль от Wi-Fi и домофона, оставить свои контакты. Не помешает и описание маршрутов, которыми проще всего добраться до стадионов и главных достопримечательностей. В идеале гостей по приезде стоит встретить лично.

Заплатите налоги

Последние, самые обширные два пункта памятки касаются юридической стороны вопроса. Прежде всего гостей нужно регистрировать. Если это иностранцы, то регистрация необходима даже в случае заселения на один день. А если въехали россияне, то при пребывании три дня и более. Обращаться для регистрации следует в отдел по вопросам миграции МВД

В случае если вы сдали квартиру иностранцам, нужно захватить с собой собственный паспорт, а также копии паспортов, виз и миграционных карт гостей. Ну а если ваши гости россияне, то придется обратиться в отдел миграции вместе с ними, также захватив паспорта. Эти формальности могут показаться излишними, но они относятся прежде всего к безопасности. К тому же соблюдение этого правила только на руку арендодателю — если его гости без проблем согласились зарегистрироваться, то ничего плохого они точно не замышляют.

Наконец, самый чувствительный вопрос для владельцев жилья — налоги. Их платить тоже придется. Для этого необходимо заполнить справку 3-НДФЛ, отразив в ней полученные от аренды доходы и подав ее в местное отделение федеральной налоговой службы . Сделать это необходимо до 30 апреля года, следующего за отчетным. Налог составляет 13%.

Кстати

Основные события ЧМ в Москве пройдут на обновленном стадионе «Лужники» — там проведут четыре игры группового этапа, включая матч открытия, а также одну восьмую финала, полуфинал и финал. Еще пять встреч запланировано на стадионе «Спартак» — четыре игры группового этапа и одна восьмая финала.