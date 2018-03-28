Ещё
Приморцам предложили соблазнительный вариант переезда в Москву
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Приморцам предложили соблазнительный вариант переезда в Москву 

Primpress 36 минут назад
Фото: Primpress
Специалисты федерального портала «Мир квартир» предложили жителям Владивостока весьма соблазнительный способ переезда в столицу: продав свою квартиру, можно обменять ее на студию в Первопрестольной, сообщает PRIMPRESS.
Эксперты провели исследование с целью выяснить, сколько московских квадратных метров смогут купить жители крупных городов России, если продадут среднюю квартиру у себя на родине. Если говорить о Владивостоке, то оказалось, что немного. Всего 20-22 квадратных метра, что соответствует квартире-студии с открытой планировкой.
На этот же вариант могут рассчитывать жители Севастополя, Симферополя, Хабаровска, Сургута, Якутска, Екатеринбурга и городов Московской области.
Средняя стоимость квадратного метра жилья в столице, с учетом Новой Москвы, сейчас составляет 203,7 тысячи рублей. Продав квартиру в Санкт-Петербурге, россияне могут приобрести в столице по средней стоимости 35 квадратных метров жилья.
Ранее сообщалось, что аналитики портала «Мир квартир» выяснили, какое жилье можно приобрести в разных городах и регионах России, имея на руках 1 млн рублей. Оказалось, что во Владивостоке на эти деньги можно купить совсем маленькую квартиру — площадью не больше 21 квадратного метра. Над покупателями таких квартир, напомним, ранее посмеялся вице-премьер Игорь Шувалов.
Один из самых соблазнительных вариантов тем временем предложен экспертами в Крыму — там за 1 млн рублей можно купить готовый дом из ракушечника, в хорошем состоянии и с плодовым садом, огородом и виноградником. Единственный минус — такое жилище будет расположено в 70 км от моря.
Primpress: последние новости
Квартира загорелась в жилом доме во Владивостоке Детям-сиротам компенсируют расходы на съемное жилье в Приморье Детям-сиротам Приморья помогут с наймом жилья
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева298
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине350
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово251
Великобритания придумала наказание для России138
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке380
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова плачет третий день
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
00:47
Новый арест по следам трагедии в Кемерово
Происшествия
03:11
Великобритания придумала наказание для России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение