Приморцам предложили соблазнительный вариант переезда в Москву 

Специалисты федерального портала «Мир квартир» предложили жителям Владивостока весьма соблазнительный способ переезда в столицу: продав свою квартиру, можно обменять ее на студию в Первопрестольной, сообщает PRIMPRESS.
Эксперты провели исследование с целью выяснить, сколько московских квадратных метров смогут купить жители крупных городов России, если продадут среднюю квартиру у себя на родине. Если говорить о Владивостоке, то оказалось, что немного. Всего 20-22 квадратных метра, что соответствует квартире-студии с открытой планировкой.
На этот же вариант могут рассчитывать жители Севастополя, Симферополя, Хабаровска, Сургута, Якутска, Екатеринбурга и городов Московской области.
Средняя стоимость квадратного метра жилья в столице, с учетом Новой Москвы, сейчас составляет 203,7 тысячи рублей. Продав квартиру в Санкт-Петербурге, россияне могут приобрести в столице по средней стоимости 35 квадратных метров жилья.
Ранее сообщалось, что аналитики портала «Мир квартир» выяснили, какое жилье можно приобрести в разных городах и регионах России, имея на руках 1 млн рублей. Оказалось, что во Владивостоке на эти деньги можно купить совсем маленькую квартиру — площадью не больше 21 квадратного метра. Над покупателями таких квартир, напомним, ранее посмеялся вице-премьер Игорь Шувалов.
Один из самых соблазнительных вариантов тем временем предложен экспертами в Крыму — там за 1 млн рублей можно купить готовый дом из ракушечника, в хорошем состоянии и с плодовым садом, огородом и виноградником. Единственный минус — такое жилище будет расположено в 70 км от моря.