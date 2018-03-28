Дольщики ЖК «АхтубаСитиПарк» против СК ПРОМИНСТРАХ: на кону многомиллионные страховые выплаты 

Единый реестр застройщиков: последние новости

Объекты AVA Group будут достраивать другие застройщики

Дольщики, включенные в реестр пострадавших граждан, смогут получать информацию о сроках восстановления своих прав на сайте Минстроя

Ввод жилья в Российской Федерации за январь-февраль 2018 года вырос на 24,8% за счет двукратного роста ввода жилья населением (графики)