Дольщики ЖК «АхтубаСитиПарк» против СК ПРОМИНСТРАХ: на кону многомиллионные страховые выплаты 

Проиграв несколько судов, страховщик планирует подать кассационную жалобу и утверждает, что группа дольщиков попала под влияние «псевдоюристов». Фото: www. novostivolgograda.ru В судебном противостоянии дольщиков ЖК «АхтубаСитиПарк» (г. Волжский Волгоградской области), о проблемах которого в минувшем и нынешнем году неоднократно писал портал ЕРЗ, со страховщиком обанкротившегося застройщика комплекса в лице СК «ПРОМИНСТРАХ» инициатива и успех пока на стороне пострадавших граждан. Как сообщила на днях «КП-Волгоград», несколько дольщиков проблемного ЖК в судах Волгоградской области добились выплат им многомиллионных компенсаций. Обратиться в суд граждан побудил отказ в выплатах со стороны страховщика «по причине представления выписки из реестра требований о передаче жилых помещений вместо выписки из реестра требований кредиторов». Считая такое решение страховщика незаконным, отстаивать свои права в судебном порядке дольщикам посоветовали в местной инспекции Госстройнадзора, которая выступала в судах третьим лицом, поддерживая заявителей. Суд первой инстанции встал на сторону дольщиков, в итоге нескольким истцам удалось в судебном порядке добиться страховых выплат на общую сумму чуть порядка 6 млн руб. Страховая компания оспорила это решение и подала апелляцию, однако Волгоградский областной суд оставил ее без удовлетворения. Из СК ПРОМИНСТРАХ, куда с просьбой прокомментировать эту ситуацию, обратился портал ЕРЗ, прислали письмо с подробным изложением своей позиции. Как отметил в нем генеральный директор компании Илья Озолин (на фото), «участник долевого строительства получает право на получение страховых выплат только в случае, если при банкротстве застройщика заявил денежные требования к застройщику и был включен в реестр требований кредиторов, в котором учитываются денежные требования к застройщику. В связи с этим право выбора формы учета требования кредитора в деле о банкротстве застройщика принадлежит участнику строительства». Фото: www.insur-info.ru Процедура перехода из реестра требований жилых помещений в реестр требований кредиторов (денежных требований) несложная, напомнил руководитель компании. По его словам, юристы ООО «ПРОМИНСТРАХ» «оказывают содействие и информационную поддержку участникам долевого строительства в процедуре реализации их права на перевод своего требования к ООО „АхтубаСитиПарк“ из реестра о передаче жилого помещения в реестр требований кредиторов». «На настоящий момент все участники долевого строительства, предоставившие в ООО „ПРОМИНСТРАХ“ необходимый комплект документов и вставшие в реестр требований кредиторов (в котором учитываются денежные требования), уже давно получили страховые выплаты», — подчеркнул г-н Озолин. Всего в ПРОМИНСТРАХ поступило 40 обращений участников долевого строительства данного ЖК на общую сумму 51 857 907,00 рублей, проинформировали в компании. Фото: www.ivday.ru Однако несколько дольщиков «АхтубаСитиПарк» попали под влияние «псевдоюристов», главная цель которых — максимально затянуть процедуру получения страхового возмещения, чтобы обосновать полученные от участников долевого строительства гонорары, считают в компании. Таким образом, вместо того чтобы перевести свои требования к ООО «АхтубаСитиПарк» в реестр денежных требований и получить страховую выплату, несколько дольщиков обратились в суды Волгоградской области. В компании подчеркнули, что платить дольщикам не отказываются, но сделают это после рассмотрения кассационной жалобы. «Решения судов на общую сумму 5 930 028,00 рублей, вступившие в законную силу, будут исполнены ООО „ПРОМИНСТРАХ“, — заверил Илья Озолин. — Однако, учитывая положительную судебную практику страховой компании по аналогичным спорам в других регионах, ООО „ПРОМИНСТРАХ“ планирует обращение в кассационную инстанцию для защиты своих законных интересов», — отметил руководитель компании-страховщика. Фото: www.volgograd.kp.ru А какова ситуация с достройкой самого ЖК, на что могут рассчитывать дольщики, решившие дождаться квартир в некогда выбранном ими жилом комплексе? На официальном сайте Минстроя России информация о ЖК «АхтубаСитиПарк» имеется. Согласно региональной дорожной карте, завершение строительства последнего дома данного комплекса планируется в течение 18 месяцев с момента возобновления строительно-монтажных работ, а в течение месяца с момента завершения строительства дома должны быть введены в эксплуатацию. Но когда возобновятся строительно-монтажные работы, кто и за чей счет их будет проводить, пока неясно.