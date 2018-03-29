Особняк сестер милосердия в Кронштадте станет гостиницей

Особняк Морской общины сестер Милосердия в Кронштадте превратится в гостиницу. Об этом сообщает пресс-служба Фонда имущества Петербурга.

Каменное здание вместе с земельным участком на Пролетарской улице ушло с молотка за 16 миллионов рублей. Новый владелец разместит в нем отель для туристов.

Особняк в стиле модерн был построен в Кронштадте в 1915 году. В нем были обустроены жилые помещения для учащихся, библиотека и классные комнаты. В придомовом саду выращивали лекарственные растения. В 1922 году в помещении открылся противотуберкулезный диспансер, а с 1990-х годов особняк на Пролетарской улице пустовал.