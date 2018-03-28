В Москве зафиксирован бум строительства многокомнатных квартир

С 2015 года объем предложения на первичном рынке «старой» Москвы увеличился более чем в два раза. За последний год значительно увеличилась доля трех— и многокомнатных квартир в объем объеме предложения. Такие данные содержатся в материалах компании «Азбука жилья», поступивших 28 марта в редакцию «Дома».

За прошедший год объем предложения, выраженный в суммарной площади квартир, вырос на 19 процентов, говорится в исследовании. Увеличение объема предложения наблюдалось по всем типам квартир, за исключением студий, доля которых сократилась на 31 процент.

Самое заметное увеличение долей в объеме предложения новостроек за год отмечено по трехкомнатным и многокомнатным квартирам — на 33 и 55 процентов соответственно.

«Спрос на трехкомнатные квартиры всегда оставался достаточно стабильным. А в последнее время особенно заметна тенденция, когда трехкомнатные квартиры в новых жилых проектах расходятся быстрее остальных. Столичные застройщики отреагировали на потребности спроса и увеличили объем трех— и многокомнатных квартир», — прокомментировал Владимир Каширцев, генеральный директор компании «Азбука Жилья».

Согласно опубликованной в марте 2018 года статистике, февральские продажи в строящихся жилых комплексах Москвы почти в два раза превысили показатели за тот же месяц прошлого года, достигнув 5,6 тысячи договоров долевого участия (ДДУ). Таким образом, в феврале было заключено больше сделок, чем во все месяцы 2017 года, кроме самых активных — ноября и декабря.