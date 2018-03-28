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На Урале застройщик получил четыре года за многоэтажки на землях ИЖС
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На Урале застройщик получил четыре года за многоэтажки на землях ИЖС 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
С ноября 2011-го по март 2013 года Михайленко купил шесть участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в частном секторе Ленинского и Орджоникидзевского районов. На них он построил многоквартирные дома, доли в которых продал 93 наивным покупателям по цене, значительно ниже рыночной — в среднем по миллиону рублей за квартиру-студию.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, реальная возможность зарегистрировать право собственности на эти объекты недвижимости у покупателей изначально отсутствовала, поскольку закон в принципе не позволяет строить многоквартирные дома в частном секторе.
Ущерб, который Михайленко нанес гражданам, оценили в 95 миллионов рублей. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Дома, которые он построил, снесли, причем два из них застройщик разрушил сам.
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