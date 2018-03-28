На Урале застройщик получил четыре года за многоэтажки на землях ИЖС

С ноября 2011-го по март 2013 года Михайленко купил шесть участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в частном секторе Ленинского и Орджоникидзевского районов. На них он построил многоквартирные дома, доли в которых продал 93 наивным покупателям по цене, значительно ниже рыночной — в среднем по миллиону рублей за квартиру-студию.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, реальная возможность зарегистрировать право собственности на эти объекты недвижимости у покупателей изначально отсутствовала, поскольку закон в принципе не позволяет строить многоквартирные дома в частном секторе.