«Люди за воду платят дешевле, чем за вывоз мусор». Какие правила установили в Севастополе

Севастополь стал одним из первых регионов, где в этом году была введена новая система обращения с бытовыми отходами. Правила вывоза мусора теперь привязаны не к квадратным метрам жилья, а к количеству людей, проживающих в квартире. В целом за сбор, вывоз и утилизацию ТБО отвечает единый региональный оператор — предприятие «Благоустройство города Севастополя», которое по итогам аукциона определило в исполнители подрядчика — «Чистый город» (ранее фирму связывали с депутатом Заксобрания Ильей Журавлевым — бизнес был зарегистрирован на его супругу, однако с прошлого года предприятие по бумагам не связано с депутатской семьей). Проиграв конкурс, несколько предприятий-конкурентов, ранее вывозивших мусор, заявили в СМИ о непрозрачности процедуры. Однако Федеральная антимонопольная служба результаты конкурса не отменила.

Однако недоумение и возмущение у местных жителей возникло после того, как они получили платежки с новыми расчетами. Если раньше плата взымалась исходя из расценок 2,54 рубля с квадратного метра (от общей площади квартиры), то теперь для каждого зарегистрированного человека плата составляет 114 рублей в месяц. Исходя из этих расчетов один человек в месяц оставляет по 25 кг мусора.

Люди в социальных сетях возмущались, что при новых тарифах выгоднее жить одному, ведь в случае, если семья состоит из четырех человек (и живет в 45-50 квадратных метрах), цифра в платежке увеличилась в два три-раза.

Губернатор Дмитрий Овсянников пообещал разобраться в ситуации с тарифом на вывоз мусора. Он говорит, что в случае, если процедура была проведена несправедливо, необходимо исправить ситуацию. Этот вопрос ему задавали и во время годового отчета перед Законодательным собранием, где он еще раз подтверждал — будут скидки, и на своих пресс-конференциях. «Мы должны обеспечить социальную справедливость — предоставить скидку, субсидию, чтобы предельный рост по платежке не превысил предельно разрешенный по году процент роста», — говорил Овсянников журналистам.

Недавно депутат Татьяна Лобач пожаловалась журналистам, что в Балаклаве несмотря на возросшие тарифы, мусор стали вывозить хуже. По ее словам, у нового исполнителя просто не оказалось достаточного количества мощностей и подряд переведен на субподряд. «Я поддерживаю обеспокоенность граждан по поводу того, что тарифы завышены. Если сейчас семья будет платить по 500–600 рублей за вывоз мусора? Извините, у нас счетчики есть на газ, на воду. Порой люди за воду, за бесценный ресурс, платят дешевле, чем за вывоз мусора», — эмоционально сказала она.

До конца 2018 года все субъекты РФ обязаны перейти на новую систему работы по обращению с отходами, а также организовать деятельность единого регионального оператора. С 1 января 2018 года договоры с организациями-перевозчиками считаются незаконными.

В прошлом году на севастопольском полигоне твердых бытовых отходов запустили новую очередь, которая обошлась городу в 148 млн рублей. Власти говорят, что построенные котлованы прослужат городу еще 12–15 лет, а старые подлежат рекультивации поскольку переполнены на 300%. В планах правительства Севастополя — создание сортировочного комплекса и мусороперерабатывающего предприятия в Первомайской балке.