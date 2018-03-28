Гостям ЧМ‐2018 предлагают переночевать в хостеле без звезд за 100 тыс. рублей в Волгограде

Ростуризм разместил на своем сайте обновленный список отелей, владельцы которых завысили цены в период проведения Чемпионата мира по футболу. В список попал один из волгоградских хостелов. Об этом сообщили Novostivolgograda.ru.

В черном списке Ростуризма находится волгоградский хостел «Юлианна». В этой гостинице, не имеющей «звезд», стоимость одноместного номера превышена на 16%, отмечает ведомство. Суточное проживание в одноместном номере хостела в период проведения Чемпионата мира по футболу будет стоить 3700 рублей в сутки (норматив — 3200 рублей).

На самом деле проживание в гостинице обойдется гораздо дороже. На специализированных сайтах для бронирования номеров в отелях указано, что «Юлианна» находится в частном коттедже, который переоборудован под хостел. Гостиница предоставляет самые минимальные удобства. Расстояние от хостела до центра города составляет около 10 километров. В номерах стоят телевизоры. Для гостей предусмотрена общая ванная комната. Как правило, гостиница сдает

койко-места

в общей комнате.

Журналисты попытались заказать в «Юлианне» номер на восемь суток в период Чемпионата мира по футболу. Оказалось, что цены завышены далеко не на 16% — владелец хостела озвучил сумму в 800 тысяч рублей. Получается, что одна ночь в хостеле обойдется в 100 тысяч рублей.

Другие гостиницы Волгограда , которые ранее попали в список Ростуризма, изменили ценовую политику и были исключены из «антирейтинга». С тех пор, как ведомство начало публиковать список завышающих цены отелей, в него вошли 188 гостиниц. В настоящее время больше всего таких заведений выявлено в Санкт-Петербурге , где владельцы хостелов максимально завысили стоимость аренды номеров на 56%.

Ранее к административной ответственности были привлечены владельцы пяти волгоградских отелей, которые подняли цены на время проведения

ЧМ-2018