ПЗЗ утверждены почти в 97% муниципалитетов России

МОСКВА , 28 марта — РИА Недвижимость. Доля муниципальных образований с утвержденными правилами землепользования и застройки (ПЗЗ) составляет 96,58%, говорится в сообщении Минстроя

На начало 2017 года эта цифра составляла 91,8%. «Наличие утвержденных ПЗЗ во всех городских округах и поселениях, где такие документы должны быть утверждены, подтверждено в 69 субъектах Российской Федерации », — отмечается в пресс-релизе.

В то же время серьезные проблемы сохраняются в части качества подготовки данных документов, говорится в сообщении. По оценке Минстроя, ПЗЗ муниципальных образований только в 23 субъектах страны соответствуют требованиям Градостроительного кодекса.

Еще более серьезная ситуация складывается в отношении местных нормативов градостроительного проектирования и программ комплексного развития инфраструктуры. Так, в среднем доля городских округов и поселений, где утверждены нормативы градостроительного проектирования, от общего количества муниципальных образований, составляет 65,1%, добавляется в материалах.

Правила землепользования и застройки устанавливают границы территориальных зон с определением для каждой из них правового режима использования, градостроительного регламента. ПЗЗ должны были быть приняты во всех субъектах РФ до 1 июля 2017 года, и с этого срока любое строительство должно было вестись только при наличии утвержденных ПЗЗ.