Проехать по новому мосту в Нижнем Тагиле можно будет в октябре 2018

Тагильская мэрия планирует открыть мост на Циолковского в октябре этого года.

Как сообщил на совещании по ремонтам дорог директор службы заказчика горхозяйства Сергей Бобрецов, ремонт улиц на Береговой-Краснокаменской дорожники закончат до 1 июля. После, они сразу приступят к реконструкции моста на улице Циолковского и подъездов к нему.

— Мы поставили перед собой задачу открыть движение по мосту уже в октябре 2018 года», — отметил на совещании Сергей Бобрецов, директор службы заказчика горхозяйства.

Стоимость работ — 44 млн рублей. После завершения работ на объекте движение по мосту на улице Циолковского будет закрыто.

Ширина моста после реконструкции составит 30 метров. Также добавятся полосы безопасности и будут сделаны широкие тротуары. На ремонт объекта областные власти обещали выделить 200 млн Всего на новый путепровод потребуется 700 млн рублей.

Проект реконструкции моста разработала уральская компания ООО «Маскот»: коллектив специалистов обследовал элементы моста и выполнил расчетно-конструкторские работы.