Urban Group планирует достроить поселок «Белый город» в 2019 году

МОСКВА , 28 марта — РИА Недвижимость. Девелоперская компания Urban Group планирует завершить строительство жилого поселка «Белый город» в Солнечногорском районе Подмосковья до середины 2019 года, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе компании.

В 2016 году в отношении руководства компании «Сабидом групп», занимавшейся реализацией проекта, было заведено уголовное дело. По соглашению с правительством Московской области достройку объекта взяла на себя Urban Group. Ранее гендиректор компании Андрей Пучков говорил, что полностью достроить поселок планируется до конца 2017 года.

Как пояснили в компании, эти сроки были озвучены, исходя из предоставленной документации «Сабидома» и предварительной оценки объема строительных работ. Однако в процессе аудита и доработки строительной документации «вскрылись серьезные несоответствия заявленной инфраструктуры и проектов реальному положению дел».

По словам представителя компании, основные сложности, влияющие на срок реализации проекта, относятся не к строительной части, а к юридическим вопросам. Так как сейчас продолжается уголовное дело по «Сабидом-инвест», часть земель в рамках следствия находится под арестом. Среди них — участки, на которых, находятся сети по водоотведению, без подключения же домов к ним передавать дольщикам дома нельзя.

Аналогичные сложности возникли и при строительстве головных сооружений, в частности, водозаборного узла. Его должны были построить на землях, которые сейчас находятся под арестом. Предыдущий застройщик не оформил необходимый вид разрешенного использования участка, сейчас же сделать это невозможно из-за ареста. Земля под строительство узла была найдена, однако на ней тоже необходимо было поменять вид разрешенного использования, что привело к дополнительной корректировке сроков. Сейчас вопрос узлу успешно решен, по сетям водоотведения постепенно решается, отметили в Urban Group.

"На прошлой неделе между компанией и Солнечногорской администрацией был подписан инвестиционный контракт, в нем установлен срок до 31 июля 2019 года", — сказал представитель компании, уточнив, что запланированный изначально объем инвестиций в достройку — 2,3 миллиарда рублей — остался неизменным.

Он сообщил, что строительство 247 таунхаусов первой очереди на сегодняшний день практически закончено: в числе оставшихся работ — благоустройство и озеленение территории, для проведения которых требуется более теплая погода. Закончить все работы по этим домам планируется в мае текущего года. Также уже ведется строительство второй очереди, где будут построены еще 290 таунхаусов.

В компании отметили, что вторая очередь будет строиться быстрее первой. «Здесь мы строим таунхаусы с нуля, а значит не столкнемся с необходимостью переделывать некачественную работу за сбежавшим застройщиком. В первой очереди нам пришлось вносить множество изменений в уже построенные здания. Несоответствие расчетов требованиям строительных норм потребовали внесения изменений в проектную документацию. Также часть работ была выполнена компанией „Сабидом-инвест“ только „на бумаге“, либо была выполнена фиктивно», — заключил представитель компании.