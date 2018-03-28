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Ремонт парковочных карманов проведут в Воскресенском
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Ремонт парковочных карманов проведут в Воскресенском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Ремонт парковочных карманов проведут на территории Воскресенского в 2018 году. Об этом рассказали 28 марта в администрации поселения.
— В рамках программы по благоустройству замена асфальтового покрытия на местах размещения транспортных средств пройдет по следующим адресам: поселок Воскресенское, дома №№31, 32, 33, 34 и 35. Кроме этого, ремонт коснется парковки возле строения №15 «А», — сообщил сотрудник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения.
Он добавил, что работы в рамках программы по благоустройству проведут в деревнях Язово, Каракашево и Ямонтово.
Ремонт планируют начать в апреле и завершить в первых числах июля 2018 года.
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