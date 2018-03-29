Три дома в ЖК «Испанские кварталы» в ТиНАО ввели в эксплуатацию

Три дома в ЖК «Испанские кварталы» на территории ТиНАО введены в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе группы компаний «А101».

«ГК «А101» ввела в эксплуатацию первые дома у пешеходного бульвара в ЖК «Испанские кварталы». Группа компаний «А101» (входит в ПФГ «Сафмар» Михаила Гуцериева ) получила разрешение на ввод в эксплуатацию квартала №3 жилого комплекса «Испанские кварталы» в «новой» Москве . Квартал построен по монолитной технологии, он состоит из трех домов переменной этажности (12-15 этажей), формирующих уютный, свободный от автомобилей внутренний двор с детскими и спортивными площадками», — говорится в сообщении.

Уточняется, что общее количество квартир во всех трех домах составляет 497 квартир. На первых этажах расположены коммерческие помещения, в которых предполагается разместить магазины шаговой доступности и объекты сферы услуг. В непосредственной близости ведется строительство детского сада на 220 человек.

«Квартал примыкает, с одной стороны, к благоустроенной зеленой зоне, прекрасно подходящей для утренних пробежек, а с другой — к живописному пешеходному бульвару, который станет главным променадом и точкой притяжения для всех жителей «Испанских кварталов». Здесь появятся кафе и рестораны, аптеки, салоны красоты, студии фитнеса и так далее. Кроме того, на центральной площади откроется торговый центр, который сможет удовлетворить большинство повседневных нужд жителей комплекса», — отмечается в сообщении.