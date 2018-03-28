Иван Романов: рынок ждет повышения цен

Иван Романов. Вектор развития рынка недвижимости и задачи, стоящие перед девелоперами в условиях меняющихся предпочтениях покупателей, анализирует управляющий «ЛСР. Недвижимость — Москва

— Пожалуй, самой обсуждаемой темой сейчас является влияние на рынок недвижимости изменения в законодательстве о долевом строительстве. Настолько ли страшны эти нововведения?

— Новая редакция 214-ФЗ, которая вступит в силу с 1 июля, приведет к тому, что строительство домов, которое начнется после 1 июля 2018 года, будет осуществляться за счет банковских кредитов. В результате произойдут две вещи: первая — уменьшение объемов строительства (кто-то не начнет строить на этих условиях), вторая — для тех, кто будет строить — возрастут издержки, а значит — вырастут цены.

Для мелких и средних застройщиков отказ от долевого финансирования станет испытанием на прочность. Лидеры рынка недвижимости, к которым относится и "Группа ЛСР" , имеют возможность привлекать кредитные средства в банках на хороших условиях, поэтому, «Группа ЛСР», напротив, ожидает дальнейшего укрепления своих позиций в конкурентной среде.

— А как изменится соотношение спрос-предложение? Что будет с ценами?

— 214-ФЗ распространяется на объекты застройки, где еще не продано ни одной квартиры. В первой половине 2018 года, пока еще можно работать по старому законодательству, рынок ожидает целая волна новых проектов. Во второй соответственно предложение будет снижаться. При этом, как я уже отметил, цены неизбежно вырастут.

— Повлияют ли новые условия ранка на востребованность ипотечного кредитования?

— На примере собственных продаж мы видим, что с каждым годом ипотека становится популярнее, доступнее, проще в оформлении. Средняя ставка по ипотеке сейчас составляет 9%, а минимальная 5,8%. «Группа ЛСР» работает со всеми ведущими банками, которые предлагают разнообразные программы ипотечного кредитования. В проектах столичного региона «Лучи», «Нахабино Ясное» или «ЗИЛАРТ» квартиру в ипотеку можно приобрести с очень доступным первоначальным взносом, минимальным процентом, оформить по двум документам или через интернет. Кроме того, в жилых комплексах «ЗИЛАРТ» и «Лучи» действуют федеральные программы «Военная ипотека», «Семейная ипотека с господдержкой» и программа г. Москвы «Жилище», а в подмосковном «Нахабино Ясное» действуют государственные программы «Молодая семья» и «Социальная ипотека».

— В связи с развитием дорожно-транспортной сети насколько важна сегодня для покупателя локация проекта?

— Расположение дома всегда играло едва ли не решающую роль в выборе покупателем того или иного проекта. При этом для разных категорий в приоритете разные локации. Например, тихое спокойное Подмосковье подходит для семей с детьми и людей зрелого возраста, которым важна экология, простор и размеренная жизнь — и здесь мы строим уютный микрорайон «Нахабино Ясное» из ярких 4-этажных домов. Мегаполис с насыщенным ритмом жизни привлекает, прежде всего, творческую молодежь и деловую элиту — людей, которым важно круглосуточно быть в центре событий. На такую целевую аудиторию рассчитан флагманский проект «Группы ЛСР» в московском регионе — «ЗИЛАРТ». В то же время это отличный вариант и для семейного проживания — ведь здесь есть парк и набережная, места для гармоничного роста и развития детей с уникальной для центрального района города экологией. Оптимальным вариантом по цене, качеству и расположению можно назвать «Лучи», где за доступные деньги можно купить квартиру в городских границах, причем еще и с отделкой.

— На какие характеристики компания делает ставку с целью привлечения покупателя?

— Качество жизни складывается из целого ряда составляющих. Сюда можно отнести и транспортную доступность, и близость объектов социальной инфраструктуры, и наличие зон для отдыха, чтобы не было необходимости уезжать куда-то далеко, чтобы отдохнуть на природе всей семьей. Конечно, нельзя забывать и о качестве строительства будущего дома, его эстетике и технической «начинке». Пожалуй, «ЗИЛАРТ» можно назвать одним из наиболее ярких примеров среди столичных жилых комплексов, соответствующих всем этим критериям. Помимо качественных домов с авторской архитектурой и квартирами самых разнообразных планировок, на 65 гектарах этого проекта откроется парк площадью около 10 гектаров, музейный центр «Эрмитаж-Москва», большой концертный зал, кукольный и драматический театры, 11 детских садов и 3 школы, включая самый большой в Москве образовательный центр на 2500 мест. Первые дома в «ЗИЛАРТе» будут сданы уже в этом году.

— Наверняка в перечень конкурентных преимуществ можно включить и квартиры с отделкой? Действительно ли их популярность стремительно растет?

— Это правда. Покупка квартиры с уже готовым ремонтом дает покупателю целый ряд преимущества. Помимо того, что заехать в новую квартиру можно сразу после получения ключей, новоселы будут избавлены от шума ремонтных работ у соседей, если с отделкой сдаются все квартиры в секции — а зачастую именно так и делают застройщики. Нельзя не учитывать и значительную экономию времени и средств. Самостоятельный ремонт всегда получается дороже, ведь застройщик покупает материалы по оптовым ценам, что делает отделку значительно дешевле. А поскольку стоимость отделки входит в общую стоимость квартиры, то при покупке квартиры с помощью ипотеки разница в цене будет не так ощутима. Другими словами, затраты на ремонт в новой квартире не станут весомым бременем для семейного бюджета в дополнение к выплатам за квартиру, а равномерно распределятся незначительными расходами на весь срок кредитования.

Следуя этому тренду, мы значительно увеличили предложение квартир с отделкой в своих проектах комфорт-класса — «Лучи» и «Нахабино Ясное». В шоу-руме «Нахабино Ясное» на примере 2-комнатной квартиры площадью 61,7 кв. м и 3-комнатной площадью 78 кв. м можно посмотреть, как будет выглядеть их будущая квартира с отделкой, и оценить варианты расстановки мебели. Стоимость квартир с отделкой в «Нахабино Ясное» составляет от 61,7 тыс. рублей за квадратный метр.

— Применяете ли вы какие-то уникальные технологии строительства в своих проектах?

— Конечно! Обладая собственным производством, мы применяем в строительстве своих домов принципиально новый для столичного региона формат энергоэффективной «бесшовной» технологии фасадов. Ее уникальность в том, что тепло— и звукоизоляционные свойства внешних стен зданий увеличиваются до 30%, а возведенные по этой технологии дома сочетают в себе комфорт городской квартиры и преимущества индивидуального загородного жилья.

— В каком направлении «Группа ЛСР» планирует дальнейшее развитие?

— Мы видим устойчивый спрос со стороны покупателя на жилье комфорт— и бизнес-класса, поэтому планируем развиваться именно в этих сегментах. В ближайшее время мы выводим в продажу еще один проект в Москве, всего в 330 метрах от станции метро «Водный стадион» по адресу Ленинградское шоссе, 58. В жилом комплексе из двух домов, высотой до 29 этажей, будут представлены квартиры от популярного евроформата до уникальных для данного района квартир с террасами и отличными видами на Химкинское водохранилище и парки, ближайший — парк Покровское-Стрешнево. Расположение в районе со сложившейся застройкой обеспечит будущим жителям всю необходимую социальную инфраструктуру — в шаговой доступности находится 5 школ, 6 детских садов, множество учреждений дополнительного образования и развития.

— «Группа ЛСР» является одним из старейших участников выставки «Недвижимость от лидеров» — видимо, она действительно результативна?

Так и есть. Выставка — это отличная площадка как для обмена опытом между игроками рынка, так и для продуктивного диалога девелоперов с потенциальными покупателями и представления новых проектов. Для гостей нашего стенда мы всегда разрабатываем специальные предложения. В этом году «Группа ЛСР» также выступает официальным партнером «Форума лидеров рынка недвижимости» (RREF), который традиционно проводится в рамках выставки.