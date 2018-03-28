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Более 30 000 коммерческих помещений в Каталонии могут стать жильем
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Более 30 000 коммерческих помещений в Каталонии могут стать жильем 

Prian.ru 1 час назад
Предложение о том, чтобы переориентировать часть неиспользуемых объектов в жилье, внесли авторы исследования «Что делать с пустыми помещениями на неторговых улицах». Изначальная цифра для переоборудования — 10 000, сообщает noticia.ru.
По мнению исследователей, подобная собственность заинтересует молодежь и пожилых людей. В 2017 году молодые люди подали на 8,5% больше заявок на субсидируемое государством жильё. А число одиноких пожилых в стране выросло на 14,3%.
Такое решение становится еще более рациональным в свете того, что строительный сектор в Испании значительно замедлился.
Что выбрать: Барселону или окрестности? Ищите ответ в нашем видеосюжете.
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