Более 30 000 коммерческих помещений в Каталонии могут стать жильем

Предложение о том, чтобы переориентировать часть неиспользуемых объектов в жилье, внесли авторы исследования «Что делать с пустыми помещениями на неторговых улицах». Изначальная цифра для переоборудования — 10 000, сообщает noticia.ru.

По мнению исследователей, подобная собственность заинтересует молодежь и пожилых людей. В 2017 году молодые люди подали на 8,5% больше заявок на субсидируемое государством жильё. А число одиноких пожилых в стране выросло на 14,3%.

Такое решение становится еще более рациональным в свете того, что строительный сектор в Испании значительно замедлился.

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