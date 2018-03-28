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Более 2 тыс. документов в электронном виде поступило в Главгосстройнадзор Подмосковья с начала года
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Более 2 тыс. документов в электронном виде поступило в Главгосстройнадзор Подмосковья с начала года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Более 2 тыс. документов в электронном виде поступило в Главное управление государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области с начала 2018 г., сообщили в пресс-службе ведомства.
«С начала 2018 г. через региональный портал госуслуг (РПГУ) в Главгосстройнадзор Московской области поступило 2 тыс. 66 документов в электронном виде», — уточняется в сообщении.
Начальник Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев уточнил, что в настоящее время застройщики через портал подали 191 извещение о начале строительства (реконструкции) объектов, 134 извещения об окончании строительства, 112 заявлений о выдаче заключений о соответствии, а также иные документы.
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