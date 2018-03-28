В новой Москве появится общественная зона с «живыми» медведями и лосями

В составе жилого комплекса на территории новой Москвы появится общественная зона с фигурами медведей и лосей, которые на ощупь будут как настоящие, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента развития новых территорий.

Один из крупных девелоперов, работающих в новой Москве — компания «А101» — начал реализацию концепции благоустройства общественных зон жилого комплекса «Белые ночи», уточняется в материале.

«На территории 2,56 гектара появится детский городок, места для больших праздников, а также скульптуры животных со специальной поверхностью, имитирующей прикосновения к настоящему медведю или лосю. Инвестиции в проект составят более 50 миллионов рублей», — сказал руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин

В основе концепции, разработанной специалистами «А101» — неповторимая природа Карелии . Образ русского севера и использование особенностей территории для продуманного зонирования общественных пространств помогают создать на территории комплекса комфортную и добрососедскую атмосферу.

«Центральным элементом концепции станет площадь с зонами для пикников, фитнеса, проведения массовых семейных праздников, а также столиками и скамейками для отдыха, работы или настольных игр на свежем воздухе. Рядом появится зона для спокойного отдыха с деревьями, дорожками и лавочками, окруженными кустами спирей, что создаст ощущение камерности пространства», — отметил Жидкин.

Большое внимание в концепции было уделено всестороннему развитию детей. Помимо обычных горок и качелей, на территории ЖК «Белые ночи» появится собственный панда-парк и детский город с игрушечными дорогами и домами. Небольшой парк скульптур выступает в качестве арт-объекта и одновременно несет развивающую функцию: в нем дети смогут познакомиться с животными севера, при этом тактильная поверхность поможет детям развивать сенсорику.

На детских площадках родители маленьких жителей смогут выбрать, на каком покрытии играть — на траве, в песке или на искусственном. Сама детская зона спроектирована как солнечная система, и ночью будет подсвечиваться как звездное небо.

Для всех видов покрытий и малых архитектурных форм будут использованы исключительно природные фактуры и материалы: трава, импрегнированное дерево и мульча — сосновая кора, которая поможет избежать открытого грунта и грязи, облегчит обслуживание растений, а также будет препятствовать прорастанию сорняков.

Жидкин также подчеркнул, что созданию рекреационного пространства в ТиНАО уделяется большое внимание. «По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в Генеральный план на территории новой Москвы включено около 90 участков общей площадью порядка 12 тысяч гектаров», — отметил он.

Жилой комплекс «Белые ночи» расположен в Западном Бутове. Всего на участке площадью 27,8 гектара планируется построить восемь жилых корпусов, две школы на 550 учеников каждая и два детсада на 150 и 200 мест, поликлинику, которая будет принимать 150 посетителей в смену. Кроме того, планируется создать развитую торговую и досуговую инфраструктуру.