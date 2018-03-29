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Почти два десятка незаконно арендуемых квартир выявили в районе Люблино
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Почти два десятка незаконно арендуемых квартир выявили в районе Люблино 

Управа района Люблино 46 минут назад
Фото: Мое Люблино
Активисты общественного пункта охраны порядка №36 в текущем году выявили в районе Люблино 18 квартир, незаконно сдаваемых внаем. Об этом сообщил председатель пункта Александр Орехов.
— По итогам проведенных совместно с участковым полиции проверок информация направлена в Федеральную налоговую службу по Москве, — добавил Александр Орехов.
Напомним, что в общественном пункте охраны порядка организован ежедневный прием населения. Все желающие могут бесплатно получить здесь консультационно-правовую помощь. (мю)
Управа района Люблино: последние новости
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