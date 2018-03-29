Почти два десятка незаконно арендуемых квартир выявили в районе Люблино

Активисты общественного пункта охраны порядка №36 в текущем году выявили в районе Люблино 18 квартир, незаконно сдаваемых внаем. Об этом сообщил председатель пункта Александр Орехов.

Напомним, что в общественном пункте охраны порядка организован ежедневный прием населения. Все желающие могут бесплатно получить здесь консультационно-правовую помощь. (мю)