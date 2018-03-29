Депутаты ЗСК приняли меры по защите кубанских дольщиков

Краснодар . 29 марта — Новая Кубань. Краснодарский край входит в число лидеров среди субъектов РФ по количеству нарушений прав участников долевого строительства. Проблема приобретает настолько масштабный характер, что обманутые дольщики повсеместно выходят на протестные акции, добиваясь внимания со стороны властей.

Вопрос относится к категории повышенной сложности в решении в связи с нестабильной экономической ситуацией в сфере строительства. Завершить проблемные объекты возможно лишь силами инвесторов. Финансово устойчивых строительных компаний, которые могли бы позволить себе изыскать резервы на вливание в чужие объекты, в Краснодарском крае не так уж много.

В этой связи власти региона положительно отнеслись к принятию мер по стимулированию инвестиционной активности застройщиков, готовых взять на себя обязательства по решению проблем обманутых дольщиков. Расплачиваться за недобросовестных застройщиков кубанским властям придется казенной землей.

В рамках законопроекта, одобренного на 8 сессии краевого парламента, им буду предоставлены вполне выгодные преференции.

Фирмы-инвесторы будут получать право приобретения земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов для размещения масштабных инвестпроектов. Рыночная стоимость такого участка должна составлять не менее 50% от расходов, которые понесет компания при завершении работ на проблемных объектах. В обмен застройщик обязуется завершить строительство «долгостроя» и передать квартиры пострадавшим дольщикам.

После рассмотрения законопроекта в первом чтении, он будет дорабатываться с учетом поступивших замечаний и предложений.

— Проблема обманутых дольщиков в Краснодарском крае, в краевой столице — одна из острейших, как и по в стране в целом. Благодарен губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву за поддержку инициативы принятия краевого закона, в котором были бы прописаны нормы, позволяющие на местах быстрее и эффективнее решать вопросы достройки проблемных домов. «…» Это позволит на системной основе заниматься решением этой проблемы», — цитирует Евланова пресс-служба рабочей группы депутата ГД , курирующего с недавних пор проблему обманутых дольщиков в регионе.

Интересно отметить, как текущее положение дел в этой сфере совсем недавно комментировал губернатор Краснодарского края:

— Равнодушие — причина архитектурного коллапса и строительного хаоса, который сегодня появился, а может и имеет корни десятилетней давности. В том числе и проблема обманутых дольщиков. Сегодня мы оказались на вершине строительной пирамиды, которая тоже росла и все молчаливо смотрели на это.

Добавим, что Владимир Евланов стал депутатом ГД после ухода с поста мэра Краснодара. А в краевой столице полным ходом ведется борьба с долгостроями, отзывают разрешения на возведения объектов, выданные ранее, накладывают моратории на строительство в некоторых микрорайонах и т.д.