Нарушений в ходе рейда по проверке квартир в районе Арбат не обнаружили 

Рейд по квартирам совершили сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» района Арбат 27 марта. Нарушений в ходе проверки не нашли.
— Был проведен плановый осмотр квартир, сдаваемых внаем. Дополнительно мы проверили три хостела. Нарушений миграционного законодательства обнаружено не было, — рассказал заместитель директора ГБУ «Жилищник» по безопасности Михаил Кленов.
Он дополнил, что 23 марта совместно с сотрудниками Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий организовали проверку отселенных зданий. Комиссия выявила нарушение по адресу: Староконюшенный переулок, дом 41. В отселенном здании была сорвана печать. В настоящее время проблема устранена.