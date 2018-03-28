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Нарушений в ходе рейда по проверке квартир в районе Арбат не обнаружили
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Нарушений в ходе рейда по проверке квартир в районе Арбат не обнаружили 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Рейд по квартирам совершили сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» района Арбат 27 марта. Нарушений в ходе проверки не нашли.
— Был проведен плановый осмотр квартир, сдаваемых внаем. Дополнительно мы проверили три хостела. Нарушений миграционного законодательства обнаружено не было, — рассказал заместитель директора ГБУ «Жилищник» по безопасности Михаил Кленов.
Он дополнил, что 23 марта совместно с сотрудниками Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий организовали проверку отселенных зданий. Комиссия выявила нарушение по адресу: Староконюшенный переулок, дом 41. В отселенном здании была сорвана печать. В настоящее время проблема устранена.
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