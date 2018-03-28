В Вешняках демонтировано 16 металлических гаражей

Глава управы района Сергей Махов представил отчет о работе, которая велась в Вешняках в 2017 году по пресечению фактов самовольного строительства.

По словам Сергея Махова, в прошлом году проведено тринадцать окружных комиссий по пресечению самовольного строительства на территории ВАО, на которых были рассмотрены вопросы по демонтажу девяноста объектов, которые располагаются на территории района. Это в том числе шестнадцать гаражей, пятьдесят один нестационарный объект и бытовки, двадцать одна пристройка, ворота и ограждения, а кроме того, два заброшенных строения.