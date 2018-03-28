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В Вешняках демонтировано 16 металлических гаражей
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В Вешняках демонтировано 16 металлических гаражей 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
Глава управы района Сергей Махов представил отчет о работе, которая велась в Вешняках в 2017 году по пресечению фактов самовольного строительства.
По словам Сергея Махова, в прошлом году проведено тринадцать окружных комиссий по пресечению самовольного строительства на территории ВАО, на которых были рассмотрены вопросы по демонтажу девяноста объектов, которые располагаются на территории района. Это в том числе шестнадцать гаражей, пятьдесят один нестационарный объект и бытовки, двадцать одна пристройка, ворота и ограждения, а кроме того, два заброшенных строения.
Комиссия приняли решения о демонтаже, поскольку отсутствовали правоустанавливающие документы на размещение перечисленных объектов. Все данные объекты были ликвидированы. Кроме того, управа выполнила предписания Государственной инспекции по недвижимости города Москвы по демонтажу ещё пяти объектов. В нынешнем году работа по выявлению объектов самовольного строительства будет продолжена.
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