Липецкая область намерена сохранить темпы ввода жилья на уровне 2017 года

"В 2017 году в регионе были построены 1,84 миллиона квадратных метров жилья, или 0,94 квадратных метров на человека, что почти вдвое превышает общероссийский показатель. В этом году темпы ввода сохранятся — 1,85 миллионов квадратных метров", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на строительство жилья в минувшем году были направлены 3,372 миллиарда рублей, в том числе в рамках реализации федеральных и областных жилищных программ — 565 миллионов рублей, в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда — 452 миллиона рублей, а также средства материнского капитала в объеме 2,355 миллиарда рублей.

Пресс-служба добавляет, что в этом году будет продолжено строительство десяти дворцов культуры и восьми офисов врача общей практики в сельских районах, а также двух школ и детского сада в Липецке.

"Сегодня регион — в числе наиболее динамично развивающихся, и в этом огромная заслуга строителей. Высокий профессионализм помогает им реализовывать самые смелые проекты", — цитирует пресс-служба слова главы Липецкой области Олега Королева

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