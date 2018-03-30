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Липецкая область намерена сохранить темпы ввода жилья на уровне 2017 года
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Липецкая область намерена сохранить темпы ввода жилья на уровне 2017 года 

РИА Новости 2 часа назад
ЛИПЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Липецкая область планирует в текущем году вести в строй не менее 1,85 миллионов квадратных метров жилья, что сопоставимо с уровнем прошлого года, сообщает пресс-служба администрации региона.
"В 2017 году в регионе были построены 1,84 миллиона квадратных метров жилья, или 0,94 квадратных метров на человека, что почти вдвое превышает общероссийский показатель. В этом году темпы ввода сохранятся — 1,85 миллионов квадратных метров", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на строительство жилья в минувшем году были направлены 3,372 миллиарда рублей, в том числе в рамках реализации федеральных и областных жилищных программ — 565 миллионов рублей, в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда — 452 миллиона рублей, а также средства материнского капитала в объеме 2,355 миллиарда рублей.
Пресс-служба добавляет, что в этом году будет продолжено строительство десяти дворцов культуры и восьми офисов врача общей практики в сельских районах, а также двух школ и детского сада в Липецке.
"Сегодня регион — в числе наиболее динамично развивающихся, и в этом огромная заслуга строителей. Высокий профессионализм помогает им реализовывать самые смелые проекты", — цитирует пресс-служба слова главы Липецкой области Олега Королева.
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