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6 млн руб выделят на оснащение новых центров реабилитации детей‑инвалидов в Подмосковье
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6 млн руб выделят на оснащение новых центров реабилитации детей‑инвалидов в Подмосковье 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Около 6 миллионов рублей выделят на закупку оборудования в новые мини-центры для реабилитации детей-инвалидов в Подмосковье, сообщила РИАМО в среду министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
Ранее Фаевская сообщила, что в Подмосковье в 2018 году планируют открыть пять мини-центров для реабилитации детей-инвалидов на территории Орехово-Зуева, Рузы, Черноголовки, Егорьевска и Рошаля.
«На приобретение реабилитационного оборудования в планируемых центрах дополнительно в бюджете предусмотрено 6 миллионов рублей», — сказала Фаевская.
Основная задача реабилитационных центров для детей-инвалидов состоит в том, чтобы социализировать ребят и подготовить их для дальнейшей самостоятельной жизни.
За последние два года в Подмосковье открылись 19 новых реабилитационных мини-центров для детей с ограниченными возможностями здоровья, добавила Фаевская.
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