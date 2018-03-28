6 млн руб выделят на оснащение новых центров реабилитации детей‑инвалидов в Подмосковье

Около 6 миллионов рублей выделят на закупку оборудования в новые мини-центры для реабилитации детей-инвалидов в Подмосковье , сообщила РИАМО в среду министр социального развития Московской области Ирина Фаевская

Ранее Фаевская сообщила, что в Подмосковье в 2018 году планируют открыть пять мини-центров для реабилитации детей-инвалидов на территории Орехово-Зуева , Рузы, Черноголовки, Егорьевска и Рошаля.

«На приобретение реабилитационного оборудования в планируемых центрах дополнительно в бюджете предусмотрено 6 миллионов рублей», — сказала Фаевская.

Основная задача реабилитационных центров для детей-инвалидов состоит в том, чтобы социализировать ребят и подготовить их для дальнейшей самостоятельной жизни.

За последние два года в Подмосковье открылись 19 новых реабилитационных мини-центров для детей с ограниченными возможностями здоровья, добавила Фаевская.