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Два 35-этажных дома и семиуровневый паркинг планируют построить в составе жилого комплекса в Раменках
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Два 35-этажных дома и семиуровневый паркинг планируют построить в составе жилого комплекса в Раменках 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовала проект строительства комплексной жилой застройки, в составе которой появятся два жилых дома и наземный семиэтажный паркинг. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета.
«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта капитального строительства: «Многофункциональная комплексная жилая застройка» по адресу: между ул. Лобачевского и платформой «Матвеевская», квартал 1, корп. 1, 2, 3, район Раменки, Западный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.
Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов пояснил, что согласована проектная документация на проведение комплексной жилой застройки, состоящей из двух 35-этажных жилых домов, наземного семиэтажного паркинга и сооружения контрольно-пропускного пункта (КПП).
«В рамках проекта в каждом корпусе появится 436 квартир, их общая площадь с учетом летних помещений составит 23 тыс. 83,4 кв. м. На первых этажах многоквартирных домов разместятся офисные помещения, оснащенные автономными входами с улицы, магазины и кафе. Наземный паркинг будет состоять из семи уровней. Для контроля въезда и выезда автотранспорта на территорию комплексной жилой застройки предусмотрена установка КПП, оборудованного шлагбаумом, средствами связи с помещением центрального поста охраны, расположенного в третьем корпусе и средствами досмотра. На территории наземной автостоянки появится автомойка на три поста», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что в рамках благоустройства территории предусмотрено создание открытых плоскостных парковок с машиноместами для подзарядки электромобилей и машиноместами, предназначенными для маломобильных групп населения. Кроме того, запроектировано размещение площадок для игр детей, спорта и отдыха, а также устройство газонов, высадка зеленых насаждений и установка малых архитектурных форм.
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