Ещё
Площадь пожара в автоцентре Hyundai в Петербурге увеличилась до 500 кв. м
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Площадь пожара в автоцентре Hyundai в Петербурге увеличилась до 500 кв. м 

ТАСС 26 минут назад
Фото: Москва24
ТАСС, 28 марта. Площадь пожара в автоцентре Hyundai в Санкт-Петербурге достигла 500 квадратных метров, данных о пострадавших нет, сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
"В 15:56 ранг пожара повышен до № 2. В здании автоцентра Hyundai горит склад с автозапчастями на площади 500 кв. метров. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 28 марта в 15:22 на телефон «01» поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, ул. Савушкина, д. 103, где расположен автоцентр Hyundai. В 15:21 на место пожара прибыло первое пожарного подразделения.
ТАСС: последние новости
К строительству Северного широтного хода в ЯНАО приступят в 2018 году Более 500 гостиниц завышают цены в преддверии ЧМ-2018 Комитет Госдумы поддержал проект, запрещающий продажу микродолей в жилых помещениях
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мизулина: это удар в спину для Путина474
«Повсюду дым»: в Петербурге загорелся крупный автоцентр72
Путин дал поручения Медведеву после трагедии111
В Петербурге на Савушкина горит салон Hyundai89
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово144
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика Пожары
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение