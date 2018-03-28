Площадь пожара в автоцентре Hyundai в Петербурге увеличилась до 500 кв. м

ТАСС , 28 марта. Площадь пожара в автоцентре Hyundai Санкт-Петербурге достигла 500 квадратных метров, данных о пострадавших нет, сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

"В 15:56 ранг пожара повышен до № 2. В здании автоцентра Hyundai горит склад с автозапчастями на площади 500 кв. метров. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 28 марта в 15:22 на телефон «01» поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, ул. Савушкина, д. 103, где расположен автоцентр Hyundai. В 15:21 на место пожара прибыло первое пожарного подразделения.