Более 100 человек ликвидируют пожар в автоцентре Hyundai компании «Рольф» в Петербурге

На ликвидации пожара на складе запасных частей на площади 500 кв. метров автоцентра Hyundai компании «Рольф» по улице Савушкина, д. 103 в Санкт-Петербурге задействованы 107 человек и 24 единицы техники, сообщили в МЧС России по Санкт-Петербургу.

«В здании автоцентра Hyundai горит склад с автозапчастями на площади 500 кв.метров. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечены 24 единицы техники и 107 человек личного состава», — говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в 15:22 28 марта.