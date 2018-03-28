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Более 100 человек ликвидируют пожар в автоцентре Hyundai компании «Рольф» в Петербурге
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Более 100 человек ликвидируют пожар в автоцентре Hyundai компании «Рольф» в Петербурге 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Суть Событий
На ликвидации пожара на складе запасных частей на площади 500 кв. метров автоцентра Hyundai компании «Рольф» по улице Савушкина, д. 103 в Санкт-Петербурге задействованы 107 человек и 24 единицы техники, сообщили в МЧС России по Санкт-Петербургу.
«В здании автоцентра Hyundai горит склад с автозапчастями на площади 500 кв.метров. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечены 24 единицы техники и 107 человек личного состава», — говорится в сообщении.
Сообщение о пожаре поступило в 15:22 28 марта.
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