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Строительство двух жилых домов общей вместимостью почти 530 квартир началось в Ленинском районе
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Строительство двух жилых домов общей вместимостью почти 530 квартир началось в Ленинском районе 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
В Главное управление государственного строительного надзора Московской области (Главгосстройнадзор) поступило извещение о начале строительства двух жилых 25-этажных домов в Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на его начальника Руслана Тагиева.
«В Главгосстройнадзор Московской области через региональный портал государственных и муниципальных услуг поступило извещение о начале строительства двух жилых домов (корп. 7.2 и 8.2) на 528 квартир в дер. Боброво Ленинского района», — уточнил Р. Тагиев.
Отмечается, что согласно проекту, площадь каждого из домов составит 18 тыс. 90 кв. м. В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории появятся пешеходные дорожки и места для отдыха, детские игровые и спортивные комплексы, малые архитектурные формы, будет выполнено озеленение территории.
«После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ составлен график плановых проверок объекта. К проверкам будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства», — отметил Р. Тагиев.
Уточняется, что плановым сроком завершения строительства является II квартал 2020 г.
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