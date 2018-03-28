Создание комплекса по выращиванию шампиньонов в Ногинском районе могут завершить в III квартале 2019 г.

Строительство комплекса по выращиванию шампиньонов в Ногинском районе планируется завершить в III квартале 2019 г., сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проводит первую плановую проверку комплекса по выращиванию шампиньонов, который возводится в поселении Степановское Ногинского района. Строительство осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «ТД „Богородские овощи“. Планируемый срок завершения работ — III квартал 2019 г.», — говорится в сообщении.

Начальник Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев уточнил, что в настоящее время ведутся работы подготовительного этапа. «Возведение объекта ведется в соответствии с графиком работ», — подчеркнул он.

В пресс-службе пояснили, что, согласно проекту, в здании переменной этажности (один-два этажа) предусмотрено размещение административной, производственной и складской зон, а также технических помещений. Площадь объекта составит 21,8 тыс. кв. м. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 75 новых рабочих мест.