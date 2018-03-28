Комплекс по выращиванию грибов введут в эксплуатацию в Ногинском районе в 2019 году

Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проводит первую плановую проверку комплекса по выращиванию шампиньонов, который возводится в поселке Степановское Ногинского района, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства. «В настоящее время ведутся работы подготовительного этапа. Возведение объекта ведется в соответствии с графиком работ. Застройщиком выступает ООО «ТД „Богородские овощи“. Планируемый срок завершения работ — третий квартал 2019 года», — сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев Согласно проекту, в здании переменной этажности предусмотрено размещение административной, производственной и складской зон, а также технических помещений. Площадь объекта составит 21,8 тысячи квадратных метров. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 75 новых рабочих мест. Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин сообщил, что четыре проекта по строительству грибных производств с общим объемом инвестиций в размере 5,6 миллиарда рублей планируют реализовать в Подмосковье в 2018 году.