Пожарное депо со скалодромом площадью 3,5 тыс. кв. м будет построено в поселении Вороновское в ТиНАО

Пожарное депо со скалодромом построят в Троицком административном округе, сообщили в пресс-службе председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).

Столичные власти согласились с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы для территории, расположенной по адресу: Москва, ТиНАО, поселение Вороновское, пос. ЛМС, мкр-н Центральный, вл. 34. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин . На территории действующей пожарной станции в поселении Вороновское планируется построить дополнительное пожарное депо с учебно-тренировочной башней и скалодромом. Оно рассчитано на четыре пожарных автомобиля», — приводятся в сообщении слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской

По ее словам, мэр Сергей Собянин поставил задачу развивать новые территории комплексно, делать их как можно более комфортными для людей. «Наша задача максимально способствовать созданию современной и безопасной инфраструктуры. Строительство депо позволит усилить пожарную безопасность и значительно сократить время прибытия спасателей по вызову», — пояснила Ю. Княжевская.

Ю. Княжевская отметила, что площадь нового здания составит около 3,5 тыс. кв. м. Здание будет переменной этажности от двух до четырех этажей. Оно будет разделено на функциональные блоки. В нем разместят диспетчерскую, комнаты отдыха, помещение для стоянки техники с постами техосмотра и мойки, комнаты медицинского осмотра, учебный класс, столовую и подсобные помещения. «Для сотрудников будет создана учебно-тренировочная зона. Здесь построят специальную башню со скалодромом, появятся спортивные площадки, полоса препятствий с беговой дорожкой длинной 50 м и тренировочный пожарный гидрант», — рассказала Ю. Княжевская.

Она уточнила, что для пожарного депо построят новую современную трансформаторную подстанцию. Организуют два въезда-выезда на магистральную улицу — основной и резервный. Кроме того, на прилегающей территории разобьют газоны и цветники, а также высадят деревья и кустарники. Проект реализуют за счет средств адресно-инвестиционной программы Москвы. ​